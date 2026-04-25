Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2026

Сборная России может сыграть в Волгограде

сегодня, 15:21

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что в июне национальная команда может сыграть в Волгограде.

Волгоград переживает очередной футбольный бум. «Ротор» успешно выступает в Футбольной национальной лиге, борется за возвращение в Российскую премьер-лигу и лидирует по посещаемости в Первой лиге. Поэтому один из товарищеских матчей сборной России в июне мы решили провести на «Волгоград-Арене». Национальная команда приезжает в Волгоград регулярно и неизменно получает максимально теплый прием и со стороны болельщиков, и со стороны местных властей.

Тем не менее хочу отметить, что в этом году сборная России обязательно приедет в те регионы, в которых давно не играла, чтобы как можно большее число болельщиков смогли ощутить атмосферу праздника и поболеть за главную команду страны на родном стадионе.

По слухам, соперником России по игре в Волгограде будет Буркина-Фасо.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
5Uralmash
сегодня в 17:04
Я стесняюсь спросить, а Екатеринбург когда увидит сборную? Что за игнор?
Vadik
сегодня в 16:38
Питерские и так всю сборную в течении сезона видят. А для нашего города это небольшой праздник. И посещаемость на уровне будет.
Kosmos58
сегодня в 16:07
Главное не где, а с кем!
Vahidlapsha
сегодня в 15:50
Волгоград не лучшее решение, объективно лучше Санкт Петербург.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 