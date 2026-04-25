Сборная России может сыграть в Волгограде

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил, что в июне национальная команда может сыграть в Волгограде.

Волгоград переживает очередной футбольный бум. «Ротор» успешно выступает в Футбольной национальной лиге, борется за возвращение в Российскую премьер-лигу и лидирует по посещаемости в Первой лиге. Поэтому один из товарищеских матчей сборной России в июне мы решили провести на «Волгоград-Арене». Национальная команда приезжает в Волгоград регулярно и неизменно получает максимально теплый прием и со стороны болельщиков, и со стороны местных властей.

Тем не менее хочу отметить, что в этом году сборная России обязательно приедет в те регионы, в которых давно не играла, чтобы как можно большее число болельщиков смогли ощутить атмосферу праздника и поболеть за главную команду страны на родном стадионе.