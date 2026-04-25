Участие Милитао в ЧМ-2026 находится под большим вопросом

сегодня, 15:35

Защитник «Реала» может пропустить чемпионат мира-2026, если у него подтвердится рецидив травмы.

У 28‑летнего бразильца вновь возникли проблемы в зоне старого повреждения: шрам от предыдущей травмы бицепса бедра левой ноги, по некоторым сообщениям, «открылся» и может потребовать повторной операции. В таком случае защитник рискует пропустить как остаток сезона, так и сам турнир, поскольку восстановление затянется за сроки начала ЧМ ‑2026.

Сам клуб и источники в окружении игрока отмечают, что подробная картина появится только после дополнительных обследований, но уже сейчас понятно, что статус Милитао в заявке сборной Бразилии остаётся под вопросом.