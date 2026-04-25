Цена билета на финал ЧМ-2026 превысила 170 млн рублей

сегодня, 15:46

Билет на финал ЧМ‑2026 в США продают за 173,7 млн рублей — это цена примерно за обычное место, где‑то в глубине сектора, за воротами.

Спрос на билеты колоссальный: только за первые 15 дней после старта продаж было сделано порядка 150 миллионов заявок на билеты, что в 30 раз превышает их реальный объём.

На фоне этой лихорадки ФИФА запустила свою платформу для перепродажи и обмена билетов. Официально это объясняется «борьбой с перекупщиками», но по сути организация легализовала спекуляцию, взимая 15 % и с покупателя, и с продавца.

Все комментарии
Фил Кио
сегодня в 16:12
Интересно, РФС сколько билетов выкупит для себя и своих друзей?
Kosmos58
сегодня в 16:11
А У Е Т Ь, а чё так дёшево ...
sihafazatron
сегодня в 16:03
Скорей всего я не пойду)) если бы 160 подумал бы
Гость
