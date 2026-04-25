Цена билета на финал ЧМ-2026 превысила 170 млн рублей

1777121165

сегодня, 15:46

Билет на финал ЧМ ‑2026 в США продают за 173,7 млн рублей — это цена примерно за обычное место, где‑то в глубине сектора, за воротами.

Спрос на билеты колоссальный: только за первые 15 дней после старта продаж было сделано порядка 150 миллионов заявок на билеты, что в 30 раз превышает их реальный объём.