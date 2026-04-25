Почеттино стал основным кандидатом на пост главного тренера «Реала»

сегодня, 17:39

Главный тренер сборной США может возглавить «Реал».

Мадридский клуб рассматривает аргентинца как одного из основных кандидатов на эту должность. «Сливочные» могут объявить о назначении Почеттино уже после окончания нынешнего сезона.