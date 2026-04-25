Росеньор называл футболистов «Челси» «капризными детьми»

Бывший главный тренер «Челси» Лиам Росеньор был недоволен футболистами «синих».
Наставник описывал своих игроков как «капризных детей». Он призывал руководство заменить этих футболистов на «настоящих мужчин».
НО, зачем он просил заменить их, он ведь знал, что идёт тренером в самую молодую команду Лиги чемпионов и АПЛ.
Весь этот юный состав, весь этот молодняк набрали ведь олени-владельцы.
Тупые америкосы из мира NBA и Бейсбола, которые обещали нагнуть весь европейский футбол своей тупой философией по скупке юнцов. По итогу и по факту нагибают их самих.
а его осторожный стиль был просто безобразный. Челси был ужасен тогда.
да, были новички, не все прошли адаптация, особенно немцы Тим Вернер и Хаверц.
но это обычная ситуация прихода сильных новичков в звездную команду.
всегда везде есть было и будет противостояние старожилов и новичков.
в самом Челси много было таких конфликтов.
Лэмпард против Паркера (помнишь такого? Абрамович купил его из Чарльтона)
затем терки Лэмпард - Баллак
Лэмпард и Азар против Де Брюйне (рыжего некуда было ставить, на восьмерке Фрэнк и десятке Азар, пришлось продать в Вольфсбург)
еще Дрогба против Эрнана Креспо
Дрогба - Шевченко
Дрогба - Торрес
Дрогба - Анелька
Дрогба - Диего Коста, тут Дрогба проиграл и потерял поддержку раздевалки, и ушел.
но всегда борьба с новичками приводила к союзу Дрогба - Анелька, Лэмпард - Баллак.
старожилы не терпят новичков.
и вот Лэмпард стал тренером Челси.
и своими глазами видел как старожилы уничтожают новичков.
Маунт не играл с Хавертцом.
Хавертц в ответ делает тоже самое.
таких историй и игнор было много.
здесь должен быть автортет тренера.
а если тренер не в состоянии управлять игроками, то его "уйдут"...
Фрэнк тогда был очень слаб как тренер. вот Ковентри и Лэмпард нашли друг друга.
будет интересно смотреть, стал Фрэнк как тренером, сильней.
и какие новые идеи у тренера Ковентри.