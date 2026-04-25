Росеньор называл футболистов «Челси» «капризными детьми»

сегодня, 18:09

Бывший главный тренер «Челси» Лиам Росеньор был недоволен футболистами «синих».

Наставник описывал своих игроков как «капризных детей». Он призывал руководство заменить этих футболистов на «настоящих мужчин».

Варвар7
сегодня в 20:44
Ну значит по аналогии сам Лиам - беспечный папаша...)
пират Елизаветы
сегодня в 20:03
нееее))) при Лэмпарде Челси был просто нулевой. хуже не было еще.
а его осторожный стиль был просто безобразный. Челси был ужасен тогда.
да, были новички, не все прошли адаптация, особенно немцы Тим Вернер и Хаверц.
но это обычная ситуация прихода сильных новичков в звездную команду.
всегда везде есть было и будет противостояние старожилов и новичков.
в самом Челси много было таких конфликтов.
Лэмпард против Паркера (помнишь такого? Абрамович купил его из Чарльтона)
затем терки Лэмпард - Баллак
Лэмпард и Азар против Де Брюйне (рыжего некуда было ставить, на восьмерке Фрэнк и десятке Азар, пришлось продать в Вольфсбург)
еще Дрогба против Эрнана Креспо
Дрогба - Шевченко
Дрогба - Торрес
Дрогба - Анелька
Дрогба - Диего Коста, тут Дрогба проиграл и потерял поддержку раздевалки, и ушел.
но всегда борьба с новичками приводила к союзу Дрогба - Анелька, Лэмпард - Баллак.
старожилы не терпят новичков.
и вот Лэмпард стал тренером Челси.
и своими глазами видел как старожилы уничтожают новичков.
Маунт не играл с Хавертцом.
Хавертц в ответ делает тоже самое.
таких историй и игнор было много.
здесь должен быть автортет тренера.
а если тренер не в состоянии управлять игроками, то его "уйдут"...
Фрэнк тогда был очень слаб как тренер. вот Ковентри и Лэмпард нашли друг друга.
будет интересно смотреть, стал Фрэнк как тренером, сильней.
и какие новые идеи у тренера Ковентри.
Nenash
сегодня в 19:51
Не расстраивайся, сеньор, дети не только в Челси.. 😄
Comentarios
сегодня в 18:39
Хотел сразу звездами порулить, а тут облом тренировать надо на перспективу молодняк
sihafazatron
сегодня в 18:37
Они каждый год десятками меняют их, а толку пока не особо. Лэмпард с молодняком и то выглядил лучше
Romeo 777
сегодня в 18:27
Ну, он хоть и сам дилетант тот еще…но в этом он прав.
НО, зачем он просил заменить их, он ведь знал, что идёт тренером в самую молодую команду Лиги чемпионов и АПЛ.
Весь этот юный состав, весь этот молодняк набрали ведь олени-владельцы.
Тупые америкосы из мира NBA и Бейсбола, которые обещали нагнуть весь европейский футбол своей тупой философией по скупке юнцов. По итогу и по факту нагибают их самих.
Bad Listener
сегодня в 18:15, ред.
Прав, как никто прав, только вот где их взять то этих настоящих мужчин? Их в профессиональном футболе и на одну основу не наберётся. Какие мужчины, Золотой мяч дать некому второй год к ряду, даже одного мужика не найти.
4a8kxyvzqr7d
сегодня в 18:10
Много денег, мало отдачи. Все верно
