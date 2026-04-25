«Бавария» обыграла «Майнц», проигрывая 0:3 по ходу матча

«Бавария» в гостях обыграла «Майнц» (4:3) в матче 31-го тура Бундеслиги.
На 15-й минуте Доминик Кор вывел «Майнц» вперёд. На 29-й минуте Пол Небель удвоил преимущество хозяев. В дополнительное ко второму тайму время Шеральдо Бекер довёл счёт до разгромного. На 53-й минуте Николас Джексон сократил отставание в счёте. На 73-й минуте Майкл Олисе забил второй гол «Баварии». На 80-й минуте Джамал Мусиала сравнял счёт. На 83-й минуте Харри Кейн принёс победу «Баварии».
После этого матча «Бавария» идёт на 1-м месте (82 очка), «Майнц» занимает 10-е место (34 очка).
Еще вчера, в своем интервью, Компани сказал, что Бавария в старте выставит второй состав, ввиду того, что все футболисты команды, давно уже мыслями в игре с ПСЖ...
А слабость Бундеса в том, что средняя по европейским меркам Бавария, с ненадежным вратарем, забивает в среднем за игру по 3-4 гола, а в итоге, в первенстве, забивает больше ста мячей... Престарелый Кейн, который давно уже не в лучших кондициях, третий год подряд становится лучшим бомбардиром лиги. Команда, с далеко не самой сильной средней линией определяет игру в Бундес лиге и громит соперников. Даже у такой Баварии, с неопытным ГТ, фактически, в чемпионате нет соперников, и даже такая Бавария играет с очевидными ошибками, регулярно проваливаясь в центре поля. Вот поэтому я и говорю, что уровень немецкого футбола до неприличия просел.