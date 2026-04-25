«Бавария» обыграла «Майнц», проигрывая 0:3 по ходу матча

сегодня, 18:28
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц3 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» в гостях обыграла «Майнц» (4:3) в матче 31-го тура Бундеслиги.

На 15-й минуте Доминик Кор вывел «Майнц» вперёд. На 29-й минуте Пол Небель удвоил преимущество хозяев. В дополнительное ко второму тайму время Шеральдо Бекер довёл счёт до разгромного. На 53-й минуте Николас Джексон сократил отставание в счёте. На 73-й минуте Майкл Олисе забил второй гол «Баварии». На 80-й минуте Джамал Мусиала сравнял счёт. На 83-й минуте Харри Кейн принёс победу «Баварии».

После этого матча «Бавария» идёт на 1-м месте (82 очка), «Майнц» занимает 10-е место (34 очка).

Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК Бавария
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:56
В Германии, его называют Супер Марио!!!!!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:55
Он!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Любимый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:54
...Марио....!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:52
Я этого не знал. А та сборная Германии, как и та Бавария для меня Эталон немецкого футбола!!!!!!!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 20:49
Нужно создавать здоровую конкуренцию Баварии. Но если обратиться к истории Бундеса, то, практически, за редким исключением у баварцев было соперничество. Даже чемпионство Байера было обусловлено провалом работы Тухеля, но не супер игрой Леверкузена. Но похоже, что в Германии не особо заинтересованы конкуренцией для Баварии. Об этом писал пару лет назад мой любимый немецкий футболист Марио Баслер...)))
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 20:45, ред.
...Приветствую! В лёгкую,вмешаюсь в вашу беседу!
В плане Франции,действительно так и есть,но главное это сильно не отражается на сборной Страны, что не мало важно!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:42
...та сборная Вить, для меня эталон дисциплины заточенной на победу! А форма то какая классная,у нас Коля Прокудин (1951 грхпокойный ныне) играл за Сборную Завода, так у него аdidas трусы , в начале 80-тых, я обзавидовался...!!! ( ...он в Торпедо начинал, с Кавазашвили близко знаком был...!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:39
Что нужно сделать для того, чтобы добиться большей конкуренции клубов Бундеслиги Германии в борьбе за чемпионство?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:38
Да, сейчас Бавария Мюнхен из всех европейских Топ-5 самый явный из чемпионов ещё до начала, чемпионской гонки особо нет, было только одно исключения относительно недавно, где сам гранд себя создал проблемы и упустил чемпионство, а так даже во Франции немного побольше конкуренции, как по мне. Но в Бундеслиге неплохо с конкуренции в борьбе за выживание и за еврокубковые места, плюс весьма высокий средний уровень, даже если и не прогрессирующий (но он и у Италии не прогрессируют, а скорее снижается в последние годы, да и у Испании тоже, сейчас постепенно уменьшается разрыв между Топ-5 и теми кто рядом).
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:33
Приветище, Братишка!!!
Ну конечно- Беккенбауэр, Майер и Брайтнер, вот это были ЛЮДИ!!!!!!! Но даже Брайтнер, которого готовили как замену Кайзеру Францу его не заменил, не тот футбольный интеллект....................................
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 20:31
Добрый день!
Еще вчера, в своем интервью, Компани сказал, что Бавария в старте выставит второй состав, ввиду того, что все футболисты команды, давно уже мыслями в игре с ПСЖ...
А слабость Бундеса в том, что средняя по европейским меркам Бавария, с ненадежным вратарем, забивает в среднем за игру по 3-4 гола, а в итоге, в первенстве, забивает больше ста мячей... Престарелый Кейн, который давно уже не в лучших кондициях, третий год подряд становится лучшим бомбардиром лиги. Команда, с далеко не самой сильной средней линией определяет игру в Бундес лиге и громит соперников. Даже у такой Баварии, с неопытным ГТ, фактически, в чемпионате нет соперников, и даже такая Бавария играет с очевидными ошибками, регулярно проваливаясь в центре поля. Вот поэтому я и говорю, что уровень немецкого футбола до неприличия просел.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:28
....Доброго вечерка! Тем не менее, я буду в определённых играх болеть за Бундес на ЧМ-26, так уж у меня заложено в кровушке,
ох как давно....!
salleeh
salleeh
сегодня в 20:16, ред.
По ходу не настроились парни на этот матч. Можно тут и на отсутствие мотивации думать, о том, что впереди матч с ПСЖ и надо основной костяк команды уберечь от нелепых травм и т.д. Главное сейчас подойти к матчам с ПСЖ со всей серьёзностью и выиграть ЛЧ в целом. Сегодня все шансы у Баварии на победу в ЛЧ есть и будет обидно, если они не возьмут этот трофей.
KSY16
KSY16
сегодня в 20:01
ПСЖ задумался.. ))
KSY16
KSY16
сегодня в 20:00
Круто
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:51
Не могли бы раскрыть Вашу мысль?
Nenash
Nenash
сегодня в 19:46, ред.
Хвича Кейн.. ☝️😄🤭..
5rsmr5pvv3t6
5rsmr5pvv3t6
сегодня в 19:34
Бавария показала что есть характер
blitz
blitz
сегодня в 19:24
Волевая победа Баварии, отыграться с проигрывая 3:0 - круто.
Андрей Л 40
Андрей Л 40
сегодня в 19:03
Вы посмотрите состав , первый тайм вторым составом играли
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:02
"В дополнительное ко второму тайму время....."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1426667/maync-bavariya 25.04.2026
Противоречие дальнейшему тексту. Ошибка. Нужно .....к первому тайму время..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:57
Если некий Майнц за тайм 3 штуки кладёт ...страшно представить сколько Хвича может отгрузить...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 18:51
вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим (с) ))
Capral
Capral
сегодня в 18:50, ред.
Это говорит только об одном- ничтожности Бундеса, ни о чем больше.
DXTK
DXTK ответ particular (раскрыть)
сегодня в 18:41
Даже проигрывая.....Бавария вырывает победу.....это говорит об уверенности команды и тренера.....а это очень важно перед игрой с ПСЖ.
particular
particular
сегодня в 18:29
Машина, однако... Лететь 0-3 и взлететь 4-3, - монументально...
