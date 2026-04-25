«Бавария» обыграла «Майнц», проигрывая 0:3 по ходу матча

сегодня, 18:28

«Бавария» в гостях обыграла «Майнц» (4:3) в матче 31-го тура Бундеслиги.

На 15-й минуте Доминик Кор вывел «Майнц» вперёд. На 29-й минуте Пол Небель удвоил преимущество хозяев. В дополнительное ко второму тайму время Шеральдо Бекер довёл счёт до разгромного. На 53-й минуте Николас Джексон сократил отставание в счёте. На 73-й минуте Майкл Олисе забил второй гол «Баварии». На 80-й минуте Джамал Мусиала сравнял счёт. На 83-й минуте Харри Кейн принёс победу «Баварии».

После этого матча «Бавария» идёт на 1-м месте (82 очка), «Майнц» занимает 10-е место (34 очка).