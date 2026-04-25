«Крылья Советов» одержали победу над «Локомотивом»

«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ.
На 31-й минуте Иван Олейников вывел «Крылья Советов» вперёд. На 53-й минуте Михайло Баньяц удвоил преимущество хозяев. В дополнительное ко второму тайму время защитник самарского клуба Кирилл Печенин не реализовал пенальти.
«Крылья Советов» идут на 12-м месте (26 очков), «Локомотив» занимает 3-е место (49 очков).
Выход Пиняева напрашивался, но с единственной целью- обострить и освежить фланговую игру. Но вместо этого, он начал своё появление на поле с банальных и тупых навесов, а затем, и вовсе перебрался в центр, где слился в тупое стадо с Комличенко и Воробьем... А где же был Галактионов?! Или это его очередное гениальное решение?!
Жаль что Самара не забила пенальти. По игре, ничего гениального самарцы не придумали, только ловили соперника на контр атаках, использовав всё центральное пространство, любезно предоставленное соперником... В позиционной атаке, ни те, ни другие ничего не показали, хотя у Локо и было несколько неплохих моментов. В такой безобразной игре гостей, фактически, потерялся даже Батраков, который, в силу невежества Карпукаса, несколько раз вынужден был отрабатывать в опорке...
Счет по игре, точнее сказать- по её содержанию. Вот, по той работе, которую показывает Галактионов, он недостоин бронзы. Тот же Талалаев, хотя и лепит разрушительный футбол, но с точки зрения понимания футбола- больше достоин Уважения!!! Самару с победой!!!
Усталость после Зенита, я особо не заметил, больше тренерских просчетов, и не первый раз...