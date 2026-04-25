Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Крылья Советов» одержали победу над «Локомотивом»

сегодня, 18:57
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ.

На 31-й минуте Иван Олейников вывел «Крылья Советов» вперёд. На 53-й минуте Михайло Баньяц удвоил преимущество хозяев. В дополнительное ко второму тайму время защитник самарского клуба Кирилл Печенин не реализовал пенальти.

«Крылья Советов» идут на 12-м месте (26 очков), «Локомотив» занимает 3-е место (49 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
112910415
сегодня в 20:52
Крылья играли умнее !
1viking17
1viking17 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 20:08
Абсолютно верно сказано
112910415
сегодня в 20:07
самарцы-то круче !
1viking17
сегодня в 20:02
Молодцы. С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!!
Alex_67
сегодня в 19:49
Локомотив пропустил 35 мячей... Для команды, ещё недавно заявлявшей о намерениях бороться за победу в Чемпионате России, многовато.... Больше пропускают лишь те, кто занимают места от одиннадцатого и ниже, за исключением Динамо Мх. Кто виноват? Что делать? Именно такие вопросы возникают. Всегда говорил, что тренер самое слабое звено Локомотива. А может пришло время сменить Галактионова? Пора признать, что эксперимент с ним не удался...
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:43, ред.
Еслои футболёры получают АгрАмАдное баблище за свою работу на публике в течение 1, 5 часов с 15-минутным перерывом, где раз, а где и два раза в неделю и гордо именуют себя "ПРОФЕССИОНАЛАМИ", то аргумент о НЕуспевании восстановиться после предыдущего тура, по моему мнению, звучит как издевка над теми, кто эту игру смотрит по ТВ либо купил билеты на стадион.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:39
Виктор, каждый из нас видит и понимает игру по своему.
Всё! Смотрю игру ЦСКА.
cska1948 ответ blitz (раскрыть)
сегодня в 19:38
Я не пытаюсь кого-то оправдать. Я говорю о том, как я увидел игру «Локо» и о причине невыразительной игры железнодорожников.
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:36
Если Галактионов знает, что Карпукас ошибается, значит надо уплотнить центр поля и не раскрываться, так, как Локо это делал в 1-м тайме, позволяя самарцем бесприпятственно разрывать и без того разорванный центр поля Локомотива.
Усталость после Зенита, я особо не заметил, больше тренерских просчетов, и не первый раз...
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 19:33
Вы посмотрите с кем играли КС в прошлом туре и с кем Локо. Разве соперники у них были равнозначные?
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:32
Привет, Виктор!
Вот ты ругаешь Карпукаса, а кого, по-твоему, Галактионов должен был вместо него выпустить? Карпукас сыграл ниже своих возможностей, а это разве не следствие игры с «Зенитом»? Да весь «Локомотив» сегодня играл ниже своих возможностей. Не привыкли наши футболисты к такому плотному графику игр.
blitz ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:28
Если команда не успела восстановиться то это вина тренерского штаба.
pcd64xrt2ydh
сегодня в 19:28
Бесхребетник у руля РЖД. Нет яиц у Галактики.
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:26
Привет, Володя!!!
Не успел восстановиться Краснодар, после Балтики, в игре со Спартаком. А сегодня- элементарные тренерские ошибки Галактионова.
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:24, ред.
Все команды в равных условиях.
Поэтому говорить, что кто-то проиграл из-за того, что не успел восстановиться, это, по-моему, по меньшей мере, неуважительно к выигравшей команде.
В данном случае, к Крыльям Советов.
cska1948
сегодня в 19:19
А по-моему, Локо не успел восстановиться после игры с Зенитом. Отсюда и невыразительная игра, и как итог — поражение.
derrik2000
сегодня в 19:14, ред.
В очередной раз пишу, что Локомотив занимает не своё место в турнирной таблице.
Я бы понял, если бы на 3-м месте была талалаевская Балтика - сплочённый одной целью КОЛЛЕКТИВ, в котором нет каких-то даже по нашим меркам "звёзд", но УПОРНЫЙ, ВЕРЯЩИЙ В ПОБЕДУ и СРАЖАЮЩИЙСЯ ЗА НЕЁ!
А Локомотив так...
Как сказали бы футбольные специалисты, "более ровно проходит турнир".
Крылья Советов....
Даже не знаю, что сказать в ответ на известную фразу "пациент скорее жив чем мёртв"?
Сегодня, по крайней мере, ПО ИГРЕ я НЕ увидел, что паровозы заслуженно занимают место в лидерах чемпионата. а КС - потенциальные кандидаты в стыковые матчи, а то и на прямой вылет.
blitz
сегодня в 19:13
Большая проблема для Галактионова сегодняшнее поражение от команды борющейся за выживание.

А ведь ещё играть с Динамо Москва, Балтика, ЦСКА.
Так Галактионов может и третье место потерять.
Capral
сегодня в 19:11
Игра еще раз показала и доказала тупость и бездарность Галактионова. Ну как же так, откровенно проиграть центр поля?! Ну как же, ты, бездарь не видишь, что твоя середина поля трещит по швам и Карпукас явно не держит- ни центр, ни опорную зону!!! Второй гол пришел, после ошибки Карпукаса, и затяжной контр атаки Крыльев, не говоря уже о том, что тот же Карпукас ошибся на 11мин., позволив сопернику выбежать в острейшую контру, которая, только чудом не закончилась голом..............................................

Выход Пиняева напрашивался, но с единственной целью- обострить и освежить фланговую игру. Но вместо этого, он начал своё появление на поле с банальных и тупых навесов, а затем, и вовсе перебрался в центр, где слился в тупое стадо с Комличенко и Воробьем... А где же был Галактионов?! Или это его очередное гениальное решение?!

Жаль что Самара не забила пенальти. По игре, ничего гениального самарцы не придумали, только ловили соперника на контр атаках, использовав всё центральное пространство, любезно предоставленное соперником... В позиционной атаке, ни те, ни другие ничего не показали, хотя у Локо и было несколько неплохих моментов. В такой безобразной игре гостей, фактически, потерялся даже Батраков, который, в силу невежества Карпукаса, несколько раз вынужден был отрабатывать в опорке...

Счет по игре, точнее сказать- по её содержанию. Вот, по той работе, которую показывает Галактионов, он недостоин бронзы. Тот же Талалаев, хотя и лепит разрушительный футбол, но с точки зрения понимания футбола- больше достоин Уважения!!! Самару с победой!!!
Comentarios
сегодня в 19:11, ред.
Честно думал Локо легко выиграет, а тут такое..
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 19:11
Предпоследняя команда чемпионата берет три очка, а Зенит-одно еле-еле...
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:07
Молодцы КС, браво !
А пенальти надо забивать. )))
Bad Listener
сегодня в 19:05, ред.
Тенденция такая что завтра Спартаку туго придётся тоже, нельзя вставать на пути борющихся за выживание грандов РПЛ
sihafazatron
сегодня в 19:05
По делу победили крылышки!!)
particular
сегодня в 19:03
Два взмаха Крыльев, - недобор трёх очков Локо...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 