«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас»

сегодня, 18:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 34-го тура АПЛ.

На 35-й минуте Александер Исак вывел «Ливерпуль» вперёд. На 40-й минуте Эндрю Робертсон удвоил преимущество «красных». На 71-й минуте Даниэль Муньос сократил отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время голом отметился полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц.

«Ливерпуль» идёт на 4-м месте (58 очков), «Кристал Пэлас» занимает 13-е место (43 очка).

IKER-RAUL
сегодня в 20:04
красным сегодня повезло - забей Матета и было бы 1-1, но красные убежали и в стиле форварда Робо классно положил. у красных сегодня отличный КПД - три удара в створ и три гола. при этом КП имели очень даже неплохие шансы забить, нанесли больше ударов...во втором тайме красные заметно "сдали", хорошо, что Виртц классно забил..
как тут правильно заметили, в провальном для себя сезоне Ливерпуль умудряется идти в зоне ЛЧ....
С победой Ливерпуль!

летом слота отправить домой, в следующем сезоне не будет уже такого фарта
Romeo 777
сегодня в 19:48
145 миллионный Исак и 125 миллионный Вирц забили 🔥
Исак если будет здоров, может заиграет в следующем сезоне на уровне, но Вирц скорее всего просто не тянет Англию, как многие пришедшие из Бундес лиги и не заигравшие на должном уровне, как в чемпе Германии.
Всё же от 270 млн вложенных в них денег, ожидали в Ливерпуле большего.
пират Елизаветы
сегодня в 19:43
фартит Арне нереально))
все конкуренты самозастрелились, особенно Челси и Астон Вилла.
и с рекордом по поражениям Ливерпуль умудрится 3-4 место занять.
это будет эпично…
само собой, это продолжит карьеру Слота в Ливерпуле и в следующем сезоне.
sihafazatron
сегодня в 19:15
Даже Исак забил!) может еще попрет у него
YNWA
сегодня в 19:09
Молодцы Ливерпуль!
particular
сегодня в 19:06
После 3х бездарных матчей Ливерпуль двумя победами поправил свои дела...
