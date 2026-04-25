«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 34-го тура АПЛ.
На 35-й минуте Александер Исак вывел «Ливерпуль» вперёд. На 40-й минуте Эндрю Робертсон удвоил преимущество «красных». На 71-й минуте Даниэль Муньос сократил отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время голом отметился полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц.
«Ливерпуль» идёт на 4-м месте (58 очков), «Кристал Пэлас» занимает 13-е место (43 очка).
Исак если будет здоров, может заиграет в следующем сезоне на уровне, но Вирц скорее всего просто не тянет Англию, как многие пришедшие из Бундес лиги и не заигравшие на должном уровне, как в чемпе Германии.
Всё же от 270 млн вложенных в них денег, ожидали в Ливерпуле большего.
как тут правильно заметили, в провальном для себя сезоне Ливерпуль умудряется идти в зоне ЛЧ....
С победой Ливерпуль!
летом слота отправить домой, в следующем сезоне не будет уже такого фарта