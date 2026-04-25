«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка Англии

вчера, 21:13
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» (2:1) в полуфинале Кубка Англии.

На 79-й минуте Финн Азаз вывел «Саутгемптон» вперёд. На 83-й минуте вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку сравнял счёт. На 87-й минуте Николас Гонсалес принёс победу «горожанам».

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с победителем пары «Челси» — «Лидс».

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:18
КРАСАВЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну ты меня убьёшь, своим ТАЛАНТОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как всегда- ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:10
...или из него упорно лепят ноль без палочки! Двоякое чувство!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:09, ред.
....Когда в карманах тити мити,.
Не вольно вспомнишь про Ман Сити!
Не думая о гонорарах и долгах!
В финал пробились, лёг Саутгемптон!
Осталось лишь воскликнуть : "Ах!!!!"
Там будут две команды биться,
Что Челси нынче знаем - никакой,
А Лидс в таблице не поднимется уж выше,
Останетесь вы биты, с бородой!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
Недавно лучшим игорок сезона в АПЛ стал, выбрали же как-то....
lobsterdam
lobsterdam ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:58
А он и был всегда. Не знаю, что в нем Пепс нашёл, прям восторгался, мол, лучше игрока не видел! Пепс уйдёт и сказочке конец!
DXTK
вчера в 21:34
На другой исход я и не рассчитывал все же где Ман сити и Саутгемптон, сейчас главное вернуться в АПЛ.......надеюсь получиться.

PS А МС с очередным трофеем......
Lionel Messi-10
вчера в 21:32
Включил на 78 минуте и тут же Сити пропустил гол. И тут же вырубил)))
Ну уж не думал , что по итогу вырвут победу) красавцы, что сказать. Конец сезона для МС складывается хорошо.
Capral
вчера в 21:27
Удачи Сити в финале!!!!!!!
a2xqhr8vkjtv
вчера в 21:18
Похоже Пеп решил красиво закончить свой путь в АПЛ....
Nenash
вчера в 21:17
Остановить этот МС может только Лидс.. ☝️😄
sihafazatron
вчера в 21:16
Фоден вообще нулевой!! Уже как года 2....
sihafazatron
вчера в 21:14
Скучнейший первый тайм, и такой огненный второй!))
Классные голы, интрига, да и забавные моменты были, как вратарь святых убежал в центр поля!))
Мне понравилось!)))))
Святым спасибо за игру, а мс с выходом в финал!!
