«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» (2:1) в полуфинале Кубка Англии.
На 79-й минуте Финн Азаз вывел «Саутгемптон» вперёд. На 83-й минуте вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку сравнял счёт. На 87-й минуте Николас Гонсалес принёс победу «горожанам».
В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с победителем пары «Челси» — «Лидс».
Как всегда- ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))
Не вольно вспомнишь про Ман Сити!
Не думая о гонорарах и долгах!
В финал пробились, лёг Саутгемптон!
Осталось лишь воскликнуть : "Ах!!!!"
Там будут две команды биться,
Что Челси нынче знаем - никакой,
А Лидс в таблице не поднимется уж выше,
Останетесь вы биты, с бородой!!!
PS А МС с очередным трофеем......
Ну уж не думал , что по итогу вырвут победу) красавцы, что сказать. Конец сезона для МС складывается хорошо.
Классные голы, интрига, да и забавные моменты были, как вратарь святых убежал в центр поля!))
Мне понравилось!)))))
Святым спасибо за игру, а мс с выходом в финал!!