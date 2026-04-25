Россия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Рубином»

вчера, 21:27
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в матче 27-го тура РПЛ.

За 90 минут команды так и не смогли отметиться результативными действиями.

«Рубин» идёт на 7-м месте (39 очков), ЦСКА занимает 5-е место (45 очков).

Источник: soccer.ru Фото: Telegram-канал ПФК ЦСКА
Red blu
вчера в 22:52
Фабио Челестини:"Сегодня на поле я видел команду, они вместе сражались и боролись, у них было желание победить."
Futurista
вчера в 22:39
Да...маскве посыпалась)...
Красно Синий воин
вчера в 22:29, ред.
Челестини сегодня попробовал Лусиано на правом фланге атаки. На правом фланге смотрелся лучше, чем в центре нападения.
Тороп с Даниловым отличный матч провели, Попович заметен был. Игра в пас сегодня в первом тайме не получалась., столько владений запороли просто отдавая мяч сопернику на ровном месте. После замен и выхода Кисляка игра стала лучше. Травма Мойзеса растраивает, играл сегодня как в первой части чемпионата, с полной отдачей.
ildar_3871
вчера в 22:08
Почему Челистини не дрался, потому что в Казани нетТалалаева , в Казани культурные люди , Даку даже пожал руку Челистини )
derrik2000
вчера в 21:55
Мне особенно ОГНЕННАЯ концовка понравилась.
В исполнении и игроков Рубина, и игроков ЦСКА, а вратари в очередной раз продемонстрировали всем своё высокое мастерство.
А по остальному матчу, так, по моему мнению, Рубин получше был: атаки более осмысленные и ДВА РАЗА один на один с Торопом.
Но в Рубине, к сожалению казанских болельщиков, суперзвёзды гейропы, которые могли бы на "раз-два" разобраться, технично ИСПОЛНИВ НАД вратарём, отсутствуют.
Даже в запасе. ))
БЕЗ Даку в прошлых играх, по моему мнению, Рубин поинтереснее в атаке смотрелся: никто из соперников не понимал, от кого ждать опасность у своих ворот.
Хорошо вошёл Булатов с помощниками в казанскую команду.
ТАК ДЕРЖАТЬ!
Об армейцах ничего писать не буду: болелы ЦСКА на сайте лучше напишут. )
Да и никого обижать своим мнением об армейцах не хочу, но то, что играли, по крайней мере, во 2-м тайме, ЛУЧШЕ, чем в предыдущих матчах - это да.
Согласен с теми, кто выбрал Торопа лучшим игроком матча.
Red blu
вчера в 21:54
Тороп признан лучшим игроком матча 27‑го тура с «Рубином».
Жалко нет такого, что бы ещё одного можно было называть лучшим игроком матча.
Защитник Данилов точно заслужил.
cska1948
вчера в 21:51
Я не игру имел ввиду, а счёт. Хотя на мой взгляд казанцы играли острее. Согласен с вами, что команда оживает.
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:50
Московские команды посыпались, никто не может выиграть.
ildar_3871
вчера в 21:50
Радует что Рубин изменился ! 8 игр без поражений тоже показатель , молодец Артига ! При Рахимове ни разу не было 25 тыс зрителей!
oFANATo
вчера в 21:44, ред.
Хороший матч провели ЦСКА и Рубин......понравился настрой всей команды у ЦСКА.....хоть и ничья , и не победили, можно сказать что тёрки в команде закончились....и это радует.....впереди матч с питерцами и финал в кубке.
sihafazatron
вчера в 21:41
В Казани легко не бывает...
ildar_3871
вчера в 21:39
Это уже система , когда играет Даку не можем выиграть ...
chromage
вчера в 21:39, ред.
В целом равная игра довольно. ЦСКА наверное поострее был. У Рубина какими-то просветами редкими. Даку и Сиве такое ощущение сегодня словно на пару как вышли - так на пару и пропали на поле. Ничья хоть и грустная, но скорее справедливая.
Capral
вчера в 21:39
Мне больше всех понравился в ЦСКА, да и пожалуй в игре- Жоао Виктор, и не только тем, что спас дважды подряд команду в концовке, но главным образом, тем, что в 1-м тайме, фактически не дал разбежаться Даку, лишил его пространства и конечно, Виктор, очень грамотно страховал партнеров, сыграв надежно последнего защитника!!!

Давно заметил, как только в старте выходит Баринов- сразу пропадает Обляков, теряется, не ведёт игру. Выход Лусиано облегчил атаку Мусаеву, создал небольшой атакующий тандем. Выход на поле Козлова не понимал никогда, как и игру самого Козлова. Не тот это Козлов, который феерил в Балтике... Неплох сегодня Баринов, но не сказать, что он надежно цементировал центр.

А вот выход Кисляка создал мобильность у армейцев, как в центре поля, так и в опорной зоне. Удивительно, но казанцы не воспользовались уходом с поля Мойзеса, травма которого- ослабила атакующий армейский фланг и оборону ЦСКА. Вобщем и целом- живой, остро атакующий футбол, которому не хватило только забитых мячей. Ничья справедлива для обеих команд. Игра понравилась.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948
вчера в 21:37
А мне и игра и настрой понравились. Команда явно оживает..
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:35
Несмотря на счет, хороший матч на мой взгляд. Поскольку Рубин одна из трез лучщих команд по весне, то можно сказать, что примерно игра была с равными шансами. Из позитива. Мойзес постепенно возвращается, но тут некстати эта травма. Ройс неплохо заменил его слева. Но самый большой позитив - это конечно 18- летний защитник Данилов. Давно у нас таких звездочек в обороне не появлялось. 16 перехватов за матч, выиграл весь воздух. И при том очень быстро бежит при росте 195 см. это редкость. Еще пару слов. Гонду в атаке справа гораздо лучше чем в центре, но Мусаев пока не то. Команда постепенно оживает. Есть надежда, что с Зенитом оживет, а 6 мая даст настоящий бой в Кубке. Это будет всем интересно. Всем удачи для ваших команд
Futurista
Futurista ответ particular
вчера в 21:31
Спрут)...
Red blu
вчера в 21:31, ред.
Боевая ничья!
Торопа с сухарем!
Защитники Мойзес, Круговой, Виктор, Данилов, сегодня браво.
Данилов сегодня сделал 16 перехватов, больше всех в матче.
Дед за ЦСКА
вчера в 21:30
Как всегда нападение хромает на обе ноги.
Тороп молодец.
cska1948
вчера в 21:29
Для нас уже и ничья как ппраздник.
particular
вчера в 21:29
Видимо, победы не очень нужны ЦСКА, - размеренная беготня, в рамках того, что допускал Рубин, не добавляла преимущества и остроты…
Третья ничья и четыре матча без побед, - ошеломляющий финишный спурт...
