ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Рубином»

«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в матче 27-го тура РПЛ.
За 90 минут команды так и не смогли отметиться результативными действиями.
«Рубин» идёт на 7-м месте (39 очков), ЦСКА занимает 5-е место (45 очков).
Давно заметил, как только в старте выходит Баринов- сразу пропадает Обляков, теряется, не ведёт игру. Выход Лусиано облегчил атаку Мусаеву, создал небольшой атакующий тандем. Выход на поле Козлова не понимал никогда, как и игру самого Козлова. Не тот это Козлов, который феерил в Балтике... Неплох сегодня Баринов, но не сказать, что он надежно цементировал центр.
А вот выход Кисляка создал мобильность у армейцев, как в центре поля, так и в опорной зоне. Удивительно, но казанцы не воспользовались уходом с поля Мойзеса, травма которого- ослабила атакующий армейский фланг и оборону ЦСКА. Вобщем и целом- живой, остро атакующий футбол, которому не хватило только забитых мячей. Ничья справедлива для обеих команд. Игра понравилась.