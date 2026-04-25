ПСЖ с Сафоновым в гостях разгромил «Анже»

вчера, 21:54

«Анже» проиграл ПСЖ в матче 31-го тура Лиги 1.

На 7-й минуте Ли Канджин вывел ПСЖ вперёд. На 39-й минуте Сенни Маюлу удвоил преимущество гостей. На 52-й минуте Лукас Беральдо довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте красную карточку получил форвард ПСЖ Гонсалу Рамуш. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в старте ПСЖ и сделал 1 сэйв.