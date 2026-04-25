Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2025/2026

ПСЖ с Сафоновым в гостях разгромил «Анже»

вчера, 21:54
АнжеЛоготип футбольный клуб Анже0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Анже» проиграл ПСЖ в матче 31-го тура Лиги 1.

На 7-й минуте Ли Канджин вывел ПСЖ вперёд. На 39-й минуте Сенни Маюлу удвоил преимущество гостей. На 52-й минуте Лукас Беральдо довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте красную карточку получил форвард ПСЖ Гонсалу Рамуш. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в старте ПСЖ и сделал 1 сэйв.

«Анже» идёт на 13-м месте (34 очка), ПСЖ занимает 1-е место (69 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Sergo81
сегодня в 00:06
Оба нормально сыграют, матч интересный будет, с голами)
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:01
Так, ты меня уже поймал?)))
Понадежней? Не знаю. Если Кейн сыграет в свой футбол и баварские фланги подыграют, возможно, что-то и получится... Но слабо верится, очень слабо.
Sergo81
вчера в 23:59
Тот же Ван Дер Сар обрёл вторую молодость и расцвёл в МЮ в 40 лет. Для вратаря это не возраст.
Sergo81
вчера в 23:57
Матвей понадёжней будет, да?))
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 23:53
Большой мастер он в прошлом, а в настоящем- ХЗ что. Увы, надо быть реалистом. Как он безупречно сыграл в Мадриде, и как провалил ответку. Вот и весь Нойер.
Sergo81
вчера в 23:50
А я думаю, он соберётся, настроится на матч и неплохо себя проявит. Всё же большой мастер, хоть и на закате карьеры.
Capral
вчера в 23:43
Про Нойера сказано чисто символически. Понятно, что он давно уже не тот, что раньше. Чуда от него не жду, поэтому и сомнения большие имеются.
lazzioll
вчера в 23:43
писали бы уже просто Сафонов разгромил Анже. че там то ПСЖ упоминать, путались там под ногами у Моти только
Ystavshiy
вчера в 23:37
Сафонов - лучший российский легионер в топ-5 на данный момент. Факт.
Sergo81
вчера в 23:33
Посмотрим чего он стоит, три дня осталось, кто Нойер, а кто не Нойер.))
Capral
вчера в 23:29
Даже, если бы ему забили с 30-ти метров, ты и тут его бы отмазал...)))
Sergo81
вчера в 23:28
Его расстреляли с 4-5 метров. Просто не выручил. Вины нет абсолютно.
Capral
вчера в 23:25
Даже от такого г....а алиментщик получает... Правильно о нём пишут.
Sergo81
вчера в 23:20
ПСЖ играл полурезервом. Гол им забили правильный, но он отменён из-за офсайда игрока, который в мяч не играл.. Судьи ошиблись. По игре ПСЖ был намного сильнее.
Варвар7
вчера в 23:02
"Громилы из Парижу"...)
Karkaz
вчера в 22:47, ред.
У Сафонова очередной сухарь
Capral
вчера в 22:36
От баварцев... Ох, не знаю, не знаю, поглядим...)))
Да, кстати, нашел эту статью, она называется: "Во Франции о Сафонове на фоне лучших вратарей мира: он не Куртуа, не Нойер и не Доннарумма."
sihafazatron
вчера в 22:31
Я тоже "такое" не смотрю) в инете прочел про отменённый гол.
А Сафонидзе от баварцев получит полную авоську)))
Capral
вчера в 22:20
Я не смотрел, но понимаю, что всё делается ради ПСЖ, даже чистые голы отменяют.))) Сегодня читал одного известного французского футболиста прежних лет. Так вот он пишет, что Сафонов- и рядом не стоит- ни с Куртуа, ни с Нойером!!! Kак говорится- АВТОРИТЕТНОЕ мнение))))))).
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:06
Не пропустил? Видимо не били по воротам?
sihafazatron
вчера в 22:06
А вроде был гол, но ВАР отменил
Capral
вчера в 22:04
Ни одного удара в створ ворот Сафонова. Газеты напишут- Сафон лучший.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 