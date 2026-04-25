Россия. Премьер-Лига 2025/2026

«Слабаки, получается!» Губерниев высказался о результатах ЦСКА

вчера, 22:40
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ничью ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

Эх, ЦСКА! Не хотят «армейцы» бороться за бронзу РПЛ! Подарки надо принимать от «Локо»! А тут ничья с «Рубином»! Слабаки, получается!

particular
вчера в 23:08
Димону, конечно, лучше за биатлон запариваться, но по факту он прав...
sihafazatron
вчера в 23:04
Он знает толк в балабольстве. А сам в футболе на уровне Бузовой разбирается)
armeec_
вчера в 22:59
иди с бузовой поспорь))))

А если серьёзно, вот, Весь наш спорт. единственное, Шайба на уровне
Дед за ЦСКА
вчера в 22:48
Говорить можно легко, а игра идёт по трудному сценарию.
Боевая нулевая. Бывает.
Futurista
вчера в 22:44, ред.
Губерниев знает толк в лыжниках))...
