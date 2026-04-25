Челестини — о результатах ЦСКА: «Мне не нравится слово „кризис“»

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос, в чём заключается причина кризиса «армейцев».

Мне не нравится слово «кризис». У нас сложный период времени. В конце концов, это мой первый год в России. Сыграть вничью с «Крыльями Советов» — не очень хороший результат. А «Локомотив» сегодня им проиграл. Мы не выиграли у «Ростова», и «Динамо» сыграло с ними 3:3. Мы с «Рубином» сыграли вничью, а «Динамо» проиграло им в прошлом туре дома. Я вижу, что в России очки тяжело даются всем. У нас большая проблема, это так и есть, но мы решим эту проблему.