Челестини — о результатах ЦСКА: «Мне не нравится слово „кризис“»

вчера, 23:08

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос, в чём заключается причина кризиса «армейцев».

Мне не нравится слово «кризис». У нас сложный период времени. В конце концов, это мой первый год в России. Сыграть вничью с «Крыльями Советов» — не очень хороший результат. А «Локомотив» сегодня им проиграл. Мы не выиграли у «Ростова», и «Динамо» сыграло с ними 3:3. Мы с «Рубином» сыграли вничью, а «Динамо» проиграло им в прошлом туре дома. Я вижу, что в России очки тяжело даются всем. У нас большая проблема, это так и есть, но мы решим эту проблему.

Alex_67
Alex_67
вчера в 23:32
Не нравится слово кризис? А правду сказать нельзя... Пусть будет сложная ситуация... Ясно одно — Челестини получил удар в спину. Конечно же итальянец его не ожидал, зато он приобрёл бесценный опыт, который ещё пригодится в дальнейшей работе, пусть и не в качестве наставника ЦСКА. Но об этом Акинфеев не станет писать.
particular
particular
вчера в 23:23
Весьма аргументированный успокоенец...
"...это мой первый год в России...", - похоже он настроился несколько лет создавать, а потом решать проблемы...
shur
shur
вчера в 23:18
....Челесть прав, первый год,притирка, усушка,утруска! Ещё и Барина в нагрузку! Пусть себя проявит,пока ещё ничего не понятно! В конце концов из Мин Обороны депеша должна прийти конкретная, в приказном тоне, всё таки ВС РФ....!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:14
