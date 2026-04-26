Германия. Бундеслига 2025/2026

Компани рассказал, как «Бавария» смогла сделать камбэк с матче с «Майнцом»

сегодня, 00:44
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц3 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в матче Бундеслиги против «Майнца» (4:3). После первого тайма мюнхенский клуб проигрывал со счётом 0:3.

Что пошло не так в первом тайме? Всё. Хотя первые 20 минут до гола «Майнца» были не так уж плохи. У нас было много владения мячом, но мы не могли пройти в их штрафную. Потом мы пропустили три гола и казалось, что они могли забить четыре или пять. В перерыве не было большого анализа. Речь шла только о качестве и менталитете. Команда приняла бой и отбросила любой страх перед травмами, который, возможно, их сдерживал. Они праздновали так, будто это был плей-офф за выживание. Мне это нравится.

sihafazatron
сегодня в 00:57
Теперь и лягушатникам надо не меньше забить)) там все равно вратаря нету)))
