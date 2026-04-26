«Бавария» повторила рекорд Бундеслиги по количеству волевых побед за сезон

сегодня, 08:30

«Бавария» одержала победу над «Майнцем» в матче Бундеслиги, уступая по ходу встречи со счетом 0:3. Команда под руководством сумела забить четыре мяча, начиная с 53-й минуты, и завершила игру в свою пользу — 4:3.

Этот результат стал для мюнхенского клуба восьмой волевой победой в текущем розыгрыше национального первенства. Таким образом, «Бавария» повторила рекорд Бундеслиги по данному показателю, установленному леверкузенским «Байером» в сезоне-1999/2000.

На сегодняшний день ни одному клубу в истории турнира не удавалось выиграть более восьми матчей за один сезон, в которых команда уступала в счете.