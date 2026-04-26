«Бавария» повторила рекорд Бундеслиги по количеству волевых побед за сезон

сегодня, 08:30
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц3 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» одержала победу над «Майнцем» в матче Бундеслиги, уступая по ходу встречи со счетом 0:3. Команда под руководством Венсана Компани сумела забить четыре мяча, начиная с 53-й минуты, и завершила игру в свою пользу — 4:3.

Этот результат стал для мюнхенского клуба восьмой волевой победой в текущем розыгрыше национального первенства. Таким образом, «Бавария» повторила рекорд Бундеслиги по данному показателю, установленному леверкузенским «Байером» в сезоне-1999/2000.

На сегодняшний день ни одному клубу в истории турнира не удавалось выиграть более восьми матчей за один сезон, в которых команда уступала в счете.

ПЕТЛЯ
сегодня в 10:10
Дресня, а не рекорд. Можно выйти с откровенным догом, слить по дурости первый тайм, а потом ж*па в мыле - наяривать/ нагонять во втором. А можно играть в полную силу против лидеров, уступая в счёте и вырывая победу в эндшпиле. Это разные камбэки, товарищи.
Bad Listener
сегодня в 09:36, ред.
В данном рекорде собственно вижу незрелость Баварии Компани, команда на рекордное количество матчей выходит расхлябанной и не настроенной, вряд ли они так развлекаются.
eq7ctqv4g7f6
сегодня в 09:18
Это хороший признак, особенно перед ответственными матчами
Comentarios
сегодня в 08:52
Возможный сценарий с ПСЖ
zwuptg49ww9c
сегодня в 08:34
Есть шанс поставить новый рекорд. Надо только первыми пропустить.
pt9824jjabu3
сегодня в 08:32
Это они так развлекаются, просто победить уже не интересно.
