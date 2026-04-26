Глава судейского комитета Серии А ушёл в отставку из-за расследования

сегодня, 08:42

Председатель судейской коллегии итальянской Серии А Джанлука Рокки объявил о немедленном самоотстранении от занимаемой должности.Данное решение принято в связи с расследованием, инициированным прокуратурой Милана.

Шаг был официально согласован с Итальянской ассоциацией арбитров (AIA). Целью самоотстранения названо обеспечение стабильного функционирования судейского корпуса и исключение внешнего давления на организацию в период следственных действий.

В официальном заявлении Рокки подчеркнул, что временно покидает пост в интересах системы правосудия и намерен полностью доказать свою невиновность в ходе предстоящего разбирательства.

Bad Listener
сегодня в 09:44, ред.
Это о каком таком давлении речь? Что то я не понял. А в Мексику люди тоже уезжают чтобы избежать давления на третьих лиц когда начинается расследование? Отличное начало доказательства своей невиновности. Можно было явку с повинной сразу оформить с таким же успехом. Ну либо всё таки это не самоустранение, а устранение якобы по собственному желанию, а давления пытается избежать именно судейская ассоциация и она таким образом показывает что сама этого чела считает виновным.
h9hm2a5u6ejt
сегодня в 09:44
Ну если что то докажет в суде, то возможно и вернется...
Водолей Сергеев
сегодня в 09:24
Ах как прилично и без скандальчика! Картина Дали - "Немедленное самоотстранение"
Варвар7
сегодня в 09:00
Вряд ли в нашем судействе кто либо самоустранился , тут только если "попросят"...)
