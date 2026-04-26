Глава судейского комитета Серии А ушёл в отставку из-за расследования

Председатель судейской коллегии итальянской Серии А объявил о немедленном самоотстранении от занимаемой должности.Данное решение принято в связи с расследованием, инициированным прокуратурой Милана.

Шаг был официально согласован с Итальянской ассоциацией арбитров (AIA). Целью самоотстранения названо обеспечение стабильного функционирования судейского корпуса и исключение внешнего давления на организацию в период следственных действий.

В официальном заявлении Рокки подчеркнул, что временно покидает пост в интересах системы правосудия и намерен полностью доказать свою невиновность в ходе предстоящего разбирательства.