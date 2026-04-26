Милитао не сыграет на ЧМ-2026 из-за необходимости проведения операции

сегодня, 08:52

Защитник «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао не сможет принять участие на чемпионате мира 2026 года.

По информации источника, характер повреждения футболиста оказался более тяжелым, чем предполагалось ранее. В ходе углубленного медицинского обследования у игрока было выявлено повреждение двуглавой мышцы левого бедра, осложненное разрывом рубца в зоне предыдущей травмы, полученной в декабре. Сообщается, что защитнику требуется хирургическое вмешательство.

В связи с необходимостью длительной реабилитации возвращение Милитао в строй ожидается не ранее начала сезона-2026/27.

ac9ce76z5qkm
сегодня в 09:38
Ну что, печалька конечно... возможно это его последний шанс сыграть на ЧМ был...
сегодня в 08:53
Чет бразил косит через одного
