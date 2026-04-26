Франция. Лига 2 2025/2026

«Труа» вернулся в Лигу 1

сегодня, 09:17

«Труа» досрочно обеспечил себе путевку в элитный французский дивизион. В гостевом матче 32-го тура Лиги 2 команда из Шампани разгромила «Сент-Этьен» со счетом 3:0.

Благодаря этой победе «Труа» закрепился на первой строчке таблицы с 64 очками. За два тура до финиша идущие следом «Ле Ман» (58 очков) и «Сент-Этьен» (57 очков) потеряли математические шансы обойти лидера в борьбе за прямую путевку в элиту.

После вылета из Лиги 1 в 2023 году команда едва не опустилась в третий дивизион, сохранив прописку в Лиге 2 лишь благодаря финансовым санкциям в отношении «Аяччо».

Перевод с fr.sports.yahoo.com Фото: Сайт footmercato
z3xe52r9qaer
z3xe52r9qaer
сегодня в 09:41
С чем клуб и его болельщиков мы поздравляем...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:24
мои симпатии за Сент Этьен))
выезд против Родеза будет сложным. хорошо что Ле Ман и Ред Стар играют между собой
Гость
