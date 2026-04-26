«Труа» вернулся в Лигу 1

«Труа» досрочно обеспечил себе путевку в элитный французский дивизион. В гостевом матче 32-го тура Лиги 2 команда из Шампани разгромила «Сент-Этьен» со счетом 3:0.

Благодаря этой победе «Труа» закрепился на первой строчке таблицы с 64 очками. За два тура до финиша идущие следом «Ле Ман» (58 очков) и «Сент-Этьен» (57 очков) потеряли математические шансы обойти лидера в борьбе за прямую путевку в элиту.

После вылета из Лиги 1 в 2023 году команда едва не опустилась в третий дивизион, сохранив прописку в Лиге 2 лишь благодаря финансовым санкциям в отношении «Аяччо».