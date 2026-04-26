Кроос может стать ассистентом Клоппа в «Реале»

сегодня, 10:29

Руководство «Реала» определило Юргена Клоппа в качестве приоритетного кандидата на должность главного тренера.

Высокий статус специалиста в шорт-листе клуба обусловлен его значительным профессиональным опытом и успешными выступлениями в ведущих европейских лигах.

Внутри структуры «Реала» также обсуждается возможность интеграции в тренерский или административный штаб Тони Крооса для работы в связке с немецким специалистом. Данный сценарий рассматривается руководством как один из наиболее перспективных для развития команды.

Сообщается, что реализация перехода зависит исключительно от личного согласия Клоппа и его готовности возобновить тренерскую деятельность.

DXTK
сегодня в 13:51, ред.
Клоппа приглашают лишь с одной целью скинуть Флика с первого места, это наверно как в свое время с Моуриньо чтобы выбил Гвардиолу.........

Да и Клопп не слишком хорош в финалах еврокубках всего одна победа 1 из 5 попыток...... и ладно он проигрывал бы Реалу, а то проиграл Баварии, которую хорошо знал по чемпионату, а в ЛЕ уступал Севильи с тренирешкой Эмери......не каждый раз в финале будут классические неудачники Тоттенхэм.........

PS Ну хотя возможно Клопп и подходит Реалу, любит иногда на камеру поныть то календарь не тот то матчей в кубке слишком много, то на судей накинется как было в Ливерпуле......как раз Моуриньо получится.............чтобы после первого класико искать на стороне оправдания.......а еще......Клоповский Ливер заниамлся дайвингом то Салах падал то Мане спотыкался........а Оливер назначал пенку.........и не видел рук в игре с Сити.......
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 13:31, ред.
И не только они, Станкович, тоже на просмотре. Но он сказал, что без Денисова- даже обсуждать контракт не будет!)))
Вобщем, у Переса сейчас, та головная боль.................................
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:28
Там ещё Эмири с Почеттино стоят в очереди) Их тоже нужно чем-то занят))
goalaktika
goalaktika ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 13:23
Всё так, но мне кажется он более подходящая кандидатура чем Аллегри. Даже двух лидеров Реала он сможет подстроить под свой стиль
25процентный клоун
сегодня в 13:19
Тони нужен однозначно. 36 лет, он и в двухсторонках пригодится
Kosmos58
сегодня в 12:37
Во всяком случае, чем сейчас, хуже не будет!.
IKER-RAUL
сегодня в 12:34
Тони совместно с Юргеном это реально и это будет прекрасная связка!
но только не под руководством переса, перес и Клопп в одном клубе просто не совместимы
112910415
сегодня в 12:25
любопытная тема
memphis
сегодня в 12:14
Вчера был почетино, сегодня клоп, завтра вернут папу карло
artem saribekyan 1
сегодня в 12:07
Лично мне Юрген Клопа всегда нравился и как тренер, и как человек; понятно, в рамках того , что о нем пишут и говорят .Меня смущает лишь то, что он может не подойти Реалу со своим видением футбола.
Я сомневаюсь, что ,,гегенпрссинг", что он культивирует, Реалу не подойдёт. Да, Реал способен играть в быстрый футбол , в лучших матчах так и играет, но ,,гегенпрссинг " все таки немного другое; сверх интенсивный футбол подойдёт Реалу? Сомневаюсь...
Что-то похожее пытался лепить Алонсо,- и где он?
Надо трижды , семь раз подумать в правильности такого решения.
В тренерском таланте Клоппа сомнений нет- он прекрасный тренер-подумать надо.
Удачи Реалу в решении своих проблем!!!
Zangiota
сегодня в 11:37, ред.
А Перес вроде не славится с терпением
urytos
сегодня в 11:29
Клопп согласится возглавить только если ему дадут все полномочия, в том числе по трансферам и скорее всего он укажет на дверь зазвездившимся примам Винисиусу и Мбаппе, не тот это человек чтоб подстраиваться под игроков.
пират Елизаветы
сегодня в 11:26, ред.
Перес звонит Клоппу, ничего не говорит, просто дышит в трубку.
вот такая интубация трахеи.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:23
А Дешам, вероятно, будет колёса менять на клубном автобусе...)))
mrqme6mp5e5u
сегодня в 11:19
Ещё тренера не выбрали, уже ассистентов подбирают
sihafazatron
сегодня в 10:50
А Аллегри там чьим ассистентом будет?))
Валерыч
сегодня в 10:45
Размечталось, однако, руководство «Реала»...
Если Клопп не захочет, то его никакими деньгами не заманишь...
particular
сегодня в 10:42
Кумовство, клановость и фаворитизм редко становятся проводниками прогресса...
xajaks
сегодня в 10:41
А Юрген знает что он приоритетный кандидат?
Capral
сегодня в 10:36
Опять началось...
h8f6qs9tg36y
сегодня в 10:33
Они друзья ?
Гость
