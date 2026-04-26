Кроос может стать ассистентом Клоппа в «Реале»

Руководство «Реала» определило Юргена Клоппа в качестве приоритетного кандидата на должность главного тренера.
Высокий статус специалиста в шорт-листе клуба обусловлен его значительным профессиональным опытом и успешными выступлениями в ведущих европейских лигах.
Внутри структуры «Реала» также обсуждается возможность интеграции в тренерский или административный штаб Тони Крооса для работы в связке с немецким специалистом. Данный сценарий рассматривается руководством как один из наиболее перспективных для развития команды.
Сообщается, что реализация перехода зависит исключительно от личного согласия Клоппа и его готовности возобновить тренерскую деятельность.
Я сомневаюсь, что ,,гегенпрссинг", что он культивирует, Реалу не подойдёт. Да, Реал способен играть в быстрый футбол , в лучших матчах так и играет, но ,,гегенпрссинг " все таки немного другое; сверх интенсивный футбол подойдёт Реалу? Сомневаюсь...
Что-то похожее пытался лепить Алонсо,- и где он?
Надо трижды , семь раз подумать в правильности такого решения.
В тренерском таланте Клоппа сомнений нет- он прекрасный тренер-подумать надо.
Удачи Реалу в решении своих проблем!!!