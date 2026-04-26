Сандро Тонали намерен вернуться в Серию А

сегодня, 11:13

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали определил возвращение в Серию А как приоритетный вариант для продолжения карьеры.

Окружение 25-летнего футболиста в настоящее время оценивает юридические и финансовые возможности его ухода из английского клуба.

Позиция игрока может стать ключевым препятствием для ряда клубов Английской Премьер-Лиги. Несмотря на интерес к Тонали со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси», сам полузащитник нацелен на переход в один из клубов Серии А. Среди основных претендентов на игрока называют «Ювентус», «Интер» и его бывший клуб — «Милан».

lazzioll
сегодня в 11:51
Интер и Ювентус планируют перестройку, все будет зависеть насколько глобальную и кардинальную и сколько денег намерены тратить. Будет миллионов 600 на трансферы то купят.
Али Самаркандский
Али Самаркандский ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 11:32, ред.
Поддержу.Сложно делать Выигрышные ставки среди шайки внуков Ванги и Жириновского. И выигрывать у этих талантов.
Romeo 777
сегодня в 11:20
Намерен то может и намерен…но наврятли кто то в Италии станет и смогут выкупить его.
sihafazatron
сегодня в 11:14
В АПЛ больше заплатят
