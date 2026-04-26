Сандро Тонали намерен вернуться в Серию А

1777191221

сегодня, 11:13

Полузащитник «Ньюкасла» определил возвращение в Серию А как приоритетный вариант для продолжения карьеры.

Окружение 25-летнего футболиста в настоящее время оценивает юридические и финансовые возможности его ухода из английского клуба.

Позиция игрока может стать ключевым препятствием для ряда клубов Английской Премьер-Лиги. Несмотря на интерес к Тонали со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси», сам полузащитник нацелен на переход в один из клубов Серии А. Среди основных претендентов на игрока называют «Ювентус», «Интер» и его бывший клуб — «Милан».