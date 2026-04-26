Правительство РФ обновило правила поведения на стадионах

сегодня, 12:03

Правительство РФ утвердило изменения в правила поведения зрителей на стадионах, ужесточив требования к содержанию баннеров и флагов.

Теперь средства поддержки болельщиков должны строго соответствовать традиционным ценностям, определенным указом президента, включая патриотизм, крепкую семью и приоритет духовного над материальным.

Помимо запрета на нацистскую символику, мат и политическую агитацию, вводится запрет на любые изображения, которые потенциально могут оскорбить не только физлиц, но и деловую репутацию организаций.

Также расширен перечень оснований, по которым запрещено унижать достоинство человека: к расовым и религиозным признакам добавлена принадлежность к любой социальной группе.

Любая атрибутика, пропагандирующая насилие или имеющая провокационный характер, теперь официально находится под запретом.

Источник: tass.ru
4h8b2c94sdpx
сегодня в 14:01
Короче, не ходите вообще на стадион, так будет спокойнее.
Анатолий Гуськов
сегодня в 13:28
Был банер, а статья найдётся.
lotsman
сегодня в 12:40
Столько много написано - о чём нельзя, о чём можно. Например, о крепкой семье и приоритете духовного над материальным, во время боления за свою команду прочитать надо обязательно. И ни слова о поддержке своего клуба, своих игроков, спорта в целом.)
112910415
сегодня в 12:15
ура !
drug01
сегодня в 12:06
Будет ли в мае открыта группа без призов прошу сообщить!!!
