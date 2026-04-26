Правительство РФ обновило правила поведения на стадионах

сегодня, 12:03

Правительство РФ утвердило изменения в правила поведения зрителей на стадионах, ужесточив требования к содержанию баннеров и флагов.

Теперь средства поддержки болельщиков должны строго соответствовать традиционным ценностям, определенным указом президента, включая патриотизм, крепкую семью и приоритет духовного над материальным.

Помимо запрета на нацистскую символику, мат и политическую агитацию, вводится запрет на любые изображения, которые потенциально могут оскорбить не только физлиц, но и деловую репутацию организаций.

Также расширен перечень оснований, по которым запрещено унижать достоинство человека: к расовым и религиозным признакам добавлена принадлежность к любой социальной группе.

Любая атрибутика, пропагандирующая насилие или имеющая провокационный характер, теперь официально находится под запретом.