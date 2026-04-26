«Реал Мадрид» уведомил «Комо» о намерении выкупить Нико Паса

«Реал» уведомил «Комо» о намерении вернуть своего воспитанника Николаса Паса.
По данным источника, «сливочные» планируют воспользоваться правом выкупа игрока до 30 мая.
Летом 2024 года хавбек перешел в итальянский клуб, однако сохранение контроля над трансфером позволило мадридцам запустить процесс возвращения уже сейчас. Ранее сообщалось, что в 2026 году сумма выкупа для «сливочных» составит 9 млн евро.
получит 9 млн согласно контракту Нико Паса.
да, в январе Комо разговаривал с Реалом об отмене обратного выкупа,
а Реал с Комо о том, что Фло Перес еще не сошел с ума.
Хави Алонсо очень хотел его вернут назад ради перестройки команды.
в январе были слухи что за Паса готовы отдать 70 млн Тоттенхэм.
Интер и Ювентус тоже имеют интерес.
мне кажется, Реал вернет Паса и выставит на трансфер.
может предложит Баварии обмен Паса на Олисе.
Реалу он не нужен.
там уже перенасыщенным центром поля и неприкасаемыми французами и англичанином - ему просто места нет.
и не забыааем, Мадрид традиционно играет без 10-тки.
а опускать его ниже в центр - это Мадрид уже проходил с Хамесом, Иско и Асенсио.
это с Кроосом повезло, потому что немец быстро перестроился.
но это отдельный разговор профессионала из другой среды и воспитания,
нежели латиноамериканцы и испанцы.
в общем, здесь бизнес.
вернуть за 9 млн и продать за 50+