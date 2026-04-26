«Реал Мадрид» уведомил «Комо» о намерении выкупить Нико Паса

сегодня, 12:07

«Реал» уведомил «Комо» о намерении вернуть своего воспитанника Николаса Паса.

По данным источника, «сливочные» планируют воспользоваться правом выкупа игрока до 30 мая.

Летом 2024 года хавбек перешел в итальянский клуб, однако сохранение контроля над трансфером позволило мадридцам запустить процесс возвращения уже сейчас. Ранее сообщалось, что в 2026 году сумма выкупа для «сливочных» составит 9 млн евро.

«Бавария» отказалась от активации опции выкупа Джексона
Сегодня, 11:47
СлухиСандро Тонали намерен вернуться в Серию А
Сегодня, 11:13
Слухи«Ливерпуль» планирует активировать опцию выкупа Эззальзули за 60 млн евро
Сегодня, 09:25
Слухи«Реал» готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать Олисе
Вчера, 23:33
Цель «Барселоны» – победа в Лиге чемпионов. Нужны трансферы, чтобы издеваться не только над «Реалом»
Вчера, 21:05Roman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии15
Скандальный Винисиус хочет ограбить «Реал». Бразилец сделает ставку на ЧМ-2026
Вчера, 15:00Евгений Петров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии6
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 7eaqeg6a7mpa (раскрыть)
сегодня в 13:31
Комо ничего не может.
получит 9 млн согласно контракту Нико Паса.
да, в январе Комо разговаривал с Реалом об отмене обратного выкупа,
а Реал с Комо о том, что Фло Перес еще не сошел с ума.
Хави Алонсо очень хотел его вернут назад ради перестройки команды.
в январе были слухи что за Паса готовы отдать 70 млн Тоттенхэм.
Интер и Ювентус тоже имеют интерес.
мне кажется, Реал вернет Паса и выставит на трансфер.
может предложит Баварии обмен Паса на Олисе.
Реалу он не нужен.
там уже перенасыщенным центром поля и неприкасаемыми французами и англичанином - ему просто места нет.
и не забыааем, Мадрид традиционно играет без 10-тки.
а опускать его ниже в центр - это Мадрид уже проходил с Хамесом, Иско и Асенсио.
это с Кроосом повезло, потому что немец быстро перестроился.
но это отдельный разговор профессионала из другой среды и воспитания,
нежели латиноамериканцы и испанцы.
в общем, здесь бизнес.
вернуть за 9 млн и продать за 50+
112910415
сегодня в 12:56
это правильно и полезно !
sihafazatron
sihafazatron ответ 7eaqeg6a7mpa (раскрыть)
сегодня в 12:48
Не может
RomarioBrazil
сегодня в 12:46
Выражение "у Реала есть свои воспитанники" уже звучит как анекдот
7eaqeg6a7mpa
сегодня в 12:31
Комо может ценник приподнять....
Groboyd
сегодня в 12:30
Надо было в шпоры продавать.
VeniaminS
сегодня в 12:21
Хорошо проявил себя в Комо.это точно !!!
Гость
