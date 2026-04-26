«Реал Мадрид» уведомил «Комо» о намерении выкупить Нико Паса

сегодня, 12:07

«Реал» уведомил «Комо» о намерении вернуть своего воспитанника .

По данным источника, «сливочные» планируют воспользоваться правом выкупа игрока до 30 мая.

Летом 2024 года хавбек перешел в итальянский клуб, однако сохранение контроля над трансфером позволило мадридцам запустить процесс возвращения уже сейчас. Ранее сообщалось, что в 2026 году сумма выкупа для «сливочных» составит 9 млн евро.