«Бавария» не планирует продавать Дэвиса этим летом

сегодня, 12:15

«Бавария» не рассматривает вариант с продажей защитника Альфонсо Дэвиса. По информации источника, канадский футболист не числится в списке игроков, доступных для перехода.

Руководство немецкого клуба может вступить в переговоры по трансферу 25-летнего защитника лишь при условии получения предложения, значительно превышающего рыночную стоимость игрока.

На данный момент сам Альфонсо не выразил желания покинуть команду. Дэвис входит в число наиболее высокооплачиваемых футболистов клуба с годовым окладом порядка 20 млн евро.

Capral
сегодня в 13:40
Очень полезный игрок, на фланге умеет обострять, подключается в атаку, и что особенно важно- игрок бесстрашный. Может потому и не играл почти год, из-за травмы, что не жалеет себя, смело идет в борьбу. А вот, то, что с Горецкой решили расстаться- это глупо и недальновидно...
shur
сегодня в 13:08
...в большей степени люблю защитников атакующего плана,
канадец не исключение....! Ну как не вспомнить и его!!!
2pujggff36bp
сегодня в 12:30
Наверное руководству виднее как поступить с ним...
