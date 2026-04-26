«Бавария» не планирует продавать Дэвиса этим летом

сегодня, 12:15

«Бавария» не рассматривает вариант с продажей защитника . По информации источника, канадский футболист не числится в списке игроков, доступных для перехода.

Руководство немецкого клуба может вступить в переговоры по трансферу 25-летнего защитника лишь при условии получения предложения, значительно превышающего рыночную стоимость игрока.

На данный момент сам Альфонсо не выразил желания покинуть команду. Дэвис входит в число наиболее высокооплачиваемых футболистов клуба с годовым окладом порядка 20 млн евро.