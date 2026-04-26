«Балтика» требует от «Зенита» 400 млн рублей за трансфер Кевина Андраде

По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» предложил «Балтике» 350 млн рублей за переход защитника Кевина Андраде.
На данный момент стороны не достигли соглашения: руководство калининградского клуба оценивает 26-летнего игрока в 400 млн рублей.
Параллельно интерес к колумбийскому футболисту проявляет ПАОК. Сообщается, что греческий клуб готовит предложение в размере 3,5 млн евро без учета бонусов.
Ситуация также находится в поле зрения ряда колумбийских команд, однако официальных запросов от них на текущий момент не поступало.
Теперь понеслось....Козлов...Саусь...Андраде...и это только старт ярмарки.....
Талалаев успешной работой получается превнёс в Калининград не только повышенное внимание к футболу, но и деньги....не малые по тамошним меркам футбольные средства.....
По-мне так трансферы которые не делают покупающий клуб сильней, но явно ослабляют продающий - моветон......
Не нужные хлопоты и траты....
Я уж стал волноваться...где Вы....с очередными одами во славу Зенита....
Наконец то....
Но команда тренерская, поэтому вопрос решат