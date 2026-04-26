«Балтика» требует от «Зенита» 400 млн рублей за трансфер Кевина Андраде

сегодня, 13:21

По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» предложил «Балтике» 350 млн рублей за переход защитника Кевина Андраде.

На данный момент стороны не достигли соглашения: руководство калининградского клуба оценивает 26-летнего игрока в 400 млн рублей.

Параллельно интерес к колумбийскому футболисту проявляет ПАОК. Сообщается, что греческий клуб готовит предложение в размере 3,5 млн евро без учета бонусов.

Ситуация также находится в поле зрения ряда колумбийских команд, однако официальных запросов от них на текущий момент не поступало.

tm3tecsh7sgm
сегодня в 16:30
Похоже Балтику быстренько растащат.
adekvat
сегодня в 15:56
Правильно делают, за эти деньге четверых таких себе купят, а этому Семак карьеру поломает быстро.
Jeck Denielse
сегодня в 14:56, ред.
Ещё примерно год назад самая дорогая продажа Балтики не дотягивала и до 1 млн евро....рекорд 800 тысяч.....
Теперь понеслось....Козлов...Саусь...Андраде...и это только старт ярмарки.....

Талалаев успешной работой получается превнёс в Калининград не только повышенное внимание к футболу, но и деньги....не малые по тамошним меркам футбольные средства.....

По-мне так трансферы которые не делают покупающий клуб сильней, но явно ослабляют продающий - моветон......
Не нужные хлопоты и траты....
Jeck Denielse
сегодня в 14:53
1 час и 20 минут.......как появилась новость....
Я уж стал волноваться...где Вы....с очередными одами во славу Зенита....
Наконец то....
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:42
Зениту он нужен только для того чтобы не достался Локо и ЦСКА, которые им интересовались. Это проверенная иактика
Capral
сегодня в 14:28
Понятно. Спасибо.
Capral
сегодня в 14:27
Jeck Denielse
сегодня в 14:26
4 530 904 EUR
Futurista
сегодня в 14:25
Сумасшедшие деньги)...
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:05
Зенит ищет замену Нино.Предлагают Балтике хорошие деньги за не очень хорошего защитника.Балтика торгуется.Это нормальная рабочая ситуация.
Али Самаркандский
сегодня в 13:49
Круто требует Балтика
Capral
сегодня в 13:42
А сколько это, в перечислении на евро?
Bad Listener
сегодня в 13:41, ред.
Требуют угрожая выпустить Кракена?
25процентный клоун
сегодня в 13:29, ред.
Разбирают лучший клуб рпл
Но команда тренерская, поэтому вопрос решат
Buzz Lightyear
сегодня в 13:27
