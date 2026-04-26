«Балтика» требует от «Зенита» 400 млн рублей за трансфер Кевина Андраде

сегодня, 13:21

По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» предложил «Балтике» 350 млн рублей за переход защитника .

На данный момент стороны не достигли соглашения: руководство калининградского клуба оценивает 26-летнего игрока в 400 млн рублей.

Параллельно интерес к колумбийскому футболисту проявляет ПАОК . Сообщается, что греческий клуб готовит предложение в размере 3,5 млн евро без учета бонусов.

Ситуация также находится в поле зрения ряда колумбийских команд, однако официальных запросов от них на текущий момент не поступало.