«Урал» в меньшинстве удержал победу над «Челябинском»

«Челябинск» уступил «Уралу» в матче 31-го тура Первой лиги (1:2).
На 32-й минуте защитник гостей Артём Мамин открыл счёт в матче. На 59-й минуте Мартин Секулич удвоил преимущество «Урала», реализовав пенальти. На 74-й минуте вратарь гостей Александр Селихов получил прямую красную карточку. На 79-й минуте нападающий «Челябинска» Гаррик Левин отыграл один из мячей.
«Челябинск» занимает 10-е место (40 очков). «Урал» идет 2-м (58 баллов).
На Челябинск и Волгу посмотрим в следующем сезоне, когда пройдет адреналин. Большая вероятность будут близко к красной линии. Вот насчет Костромы пока непонятно.