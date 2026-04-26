«Урал» в меньшинстве удержал победу над «Челябинском»

сегодня, 13:50

«Челябинск» уступил «Уралу» в матче 31-го тура Первой лиги (1:2).

На 32-й минуте защитник гостей Артём Мамин открыл счёт в матче. На 59-й минуте Мартин Секулич удвоил преимущество «Урала», реализовав пенальти. На 74-й минуте вратарь гостей Александр Селихов получил прямую красную карточку. На 79-й минуте нападающий «Челябинска» Гаррик Левин отыграл один из мячей.

«Челябинск» занимает 10-е место (40 очков). «Урал» идет 2-м (58 баллов).