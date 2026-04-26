Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

«Урал» в меньшинстве удержал победу над «Челябинском»

сегодня, 13:50
ЧелябинскЛоготип футбольный клуб Челябинск1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Челябинск» уступил «Уралу» в матче 31-го тура Первой лиги (1:2).

На 32-й минуте защитник гостей Артём Мамин открыл счёт в матче. На 59-й минуте Мартин Секулич удвоил преимущество «Урала», реализовав пенальти. На 74-й минуте вратарь гостей Александр Селихов получил прямую красную карточку. На 79-й минуте нападающий «Челябинска» Гаррик Левин отыграл один из мячей.

«Челябинск» занимает 10-е место (40 очков). «Урал» идет 2-м (58 баллов).

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 14:11
Урал преодолел кризис и профессионально работает.
На Челябинск и Волгу посмотрим в следующем сезоне, когда пройдет адреналин. Большая вероятность будут близко к красной линии. Вот насчет Костромы пока непонятно.
Варвар7
сегодня в 13:55
Урал рвётся в "Вышку".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 