«Реал» подаст в суд на Ла Лигу из-за протокола по борьбе с дискриминацией

сегодня, 14:46

«Реал» оспорит в судебном порядке введение Ла Лигой нового протокола по борьбе с дискриминацией и насилием на спортивных объектах.

Документ, представленный 26 марта, был одобрен министерством внутренних дел Испании, полицией и остальными клубами чемпионата. Однако руководство мадридского клуба настаивает, что соблюдение данных норм должно носить рекомендательный, а не обязательный характер. Позиция «сливочных» аргументирована наличием у команды собственного внутреннего регламента по аналогичным вопросам.

Представители клубов выразили недоумение по поводу юридических претензий, отметив, что подобное противостояние в вопросах безопасности может негативно отразиться на имидже «Реала».

Перевод с marca.com
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:34
Что-то Винисиусу не понравилось, наверняка...
kpby2kpe9vsr
сегодня в 16:29
Непонятно в чем суть претензий.
Гость
