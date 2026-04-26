«Реал» подаст в суд на Ла Лигу из-за протокола по борьбе с дискриминацией

сегодня, 14:46

«Реал» оспорит в судебном порядке введение Ла Лигой нового протокола по борьбе с дискриминацией и насилием на спортивных объектах.

Документ, представленный 26 марта, был одобрен министерством внутренних дел Испании, полицией и остальными клубами чемпионата. Однако руководство мадридского клуба настаивает, что соблюдение данных норм должно носить рекомендательный, а не обязательный характер. Позиция «сливочных» аргументирована наличием у команды собственного внутреннего регламента по аналогичным вопросам.

Представители клубов выразили недоумение по поводу юридических претензий, отметив, что подобное противостояние в вопросах безопасности может негативно отразиться на имидже «Реала».