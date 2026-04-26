«Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Пари НН»

«Пари НН» проиграл «Спартаку» в матче 27-го тура РПЛ (1:2).
Адриан Бальбоа вывел хозяев поля вперед на 28-й минуте. На 45+1-й Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счет. Победный гол забил Роман Зобнин на 72-й минуте.
«Пари НН» занимает 15-е место (22 очка). «Спартак» идет 4-м (48 баллов).
Если лучший Зобнин, то это вопрос к остальным: ветеран, который из последних сил играет, видно как тяжело дышит, а чем же вы все занимаетесь? Ву не перестает меня удивлять со знаком минус. Постоянные ошибки, потеря позиции, не умение играть в отборе. Угальде, похоже совсем пропал. Однобокость спартаковской атаки. Не видно ансамбля в Спартаке, и как говорил В.Н.Маслаченко: "Не вижу тренерской руки"!
Вобщем, вымучинная игра, которая на время поднимает Спартак выше Балтики... Пытался, хоть что-то положительное найти в игре Спартака- не получилось, ни по одной позиции не вижу позитива. Отдельные индивидуальные действия игроков КБ и на этом всё... Но в любом случае, поздравляю Спартак с победой, и лично Зобнина- Достойного Ветерана!!!!!!!