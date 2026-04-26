Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Пари НН»

сегодня, 16:00
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Пари НН» проиграл «Спартаку» в матче 27-го тура РПЛ (1:2).

Адриан Бальбоа вывел хозяев поля вперед на 28-й минуте. На 45+1-й Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счет. Победный гол забил Роман Зобнин на 72-й минуте.

«Пари НН» занимает 15-е место (22 очка). «Спартак» идет 4-м (48 баллов).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Урал» в меньшинстве удержал победу над «Челябинском»
Сегодня, 13:50
«Монако» с Головиным упустило победу над «Тулузой»
Вчера, 23:58
ПСЖ с Сафоновым в гостях разгромил «Анже»
Вчера, 21:54
«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» и возглавил таблицу АПЛ
Вчера, 21:28
ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Рубином»
Вчера, 21:27
«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка Англии
Вчера, 21:13
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ nik9373 (раскрыть)
сегодня в 16:48
Без индивидуальностей, футбол невозможен- это правда. Но без коллективного футбола, тоже, трудно себе представить футбольную команду.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:46
ВУ сегодня отлично отыграл, если убрать отрезок с голом и после него пару атак.
ВУ это открытие этого года. Может второй Жиго из него вырастет.
Отлично читает игру, супер на перехватах, идет в атаку, опаснее Угаььде и Соболева.
Не оепите из него изгоя. Мало вам ошибок прогнозисты?
Я понимаю, конечно, если бы Денисов ошибся, а не ВУ то его свои бы съели тут в комментах.
KSY16
KSY16 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:42
Скорее на пятое 🤣
KSY16
KSY16
сегодня в 16:42
Завтра вернется на свое законное пятое место
olesk
olesk
сегодня в 16:36
иногда такие игры тяжелее выигрывать, плеваться сильно хотелось, выключал телевизор, но..., в общем выдохнули и надеюсь пойдём дальше
nik9373
nik9373 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:26
Ну, чисто гипотетически именно отдельные индивидуальные действия игроков и приводят к тому или иному результату.
NbKA555
NbKA555
сегодня в 16:25
Отмечу отдельно болел.Как всегда на высшем уровне.Будто дома играли.И по шуму и по заполняемости.Хоть движ и ослаб с этим паспортом.Красавцы мясные!
ABir
ABir
сегодня в 16:19
Всех КБ с волевой гостевой очень важной трудной победой! Все старались, но не без косяков.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:18
Спартак с победой!...1 очечко до 3-й строчки...поднажать надо)...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:13
Ктото скажет - "3 очка получили в копилку и - ладно".
А я скажу - не ладно.
НЕ ЛАД-НО!!!!!!!!!
Такое 73о, особенно в действиях ЦЗ Спартака, это нечто.
Я уже неоднократно писал. что и Ву, и Джику - НЕ центральные защитники команды. ставящей перед собой высокие цели.
Их удел - 2-я лига российского футбола.
Ну, или команды "подвала" первой лиги.
Да и вся команда непонятно что весь матч изображала.
Если бы не ошибка защитника Пари НН в своей штрафной, которая привела к 11-метровому (Медведев, кстати, НЕ взял "на тоненького") и рикошет от защитника нижегородцев после удара Зобнина, то серьёзно маячил счёт 1-0 в пользу хозяев поля.
В общем, ЭТО - НЕ ИГРА, а мученье для болельщиков и балдёж для футболёров в КБ-футболках.
Capral
Capral
сегодня в 16:12
Ничего не вижу в игре Спартака с приходом нового тренера. Даже разбежаться на пространстве спартачи не могут, именно то, что команда так любит делать. И конечно, никакой организации игры, о чем постоянно говорю. Барко, как любой технарь не любит расставаться с мячом, тем самым, иногда тормозя развитие атаки, но именно его пас нашел Романа и его победный гол...

Если лучший Зобнин, то это вопрос к остальным: ветеран, который из последних сил играет, видно как тяжело дышит, а чем же вы все занимаетесь? Ву не перестает меня удивлять со знаком минус. Постоянные ошибки, потеря позиции, не умение играть в отборе. Угальде, похоже совсем пропал. Однобокость спартаковской атаки. Не видно ансамбля в Спартаке, и как говорил В.Н.Маслаченко: "Не вижу тренерской руки"!

Вобщем, вымучинная игра, которая на время поднимает Спартак выше Балтики... Пытался, хоть что-то положительное найти в игре Спартака- не получилось, ни по одной позиции не вижу позитива. Отдельные индивидуальные действия игроков КБ и на этом всё... Но в любом случае, поздравляю Спартак с победой, и лично Зобнина- Достойного Ветерана!!!!!!!
particular
particular
сегодня в 16:10
Пока некоторые на 6-ой позиции успокоились, Спартак взгромоздился на 4-ую строчку... Следует признать эту данность...
DVOK68
DVOK68
сегодня в 16:09
Валидольчику явно поменьше могло бы быть.Если бы чуть больше мастерства у некоторых игроков было.Если бы в компенсированное сумели удержать мяч на чужой половине-вместо этого суеты,потери,и валидольные две подачи в нашу штрафную!Плохо.
С победой нас,конечно!У иных и такого нетути...)
112910415
112910415
сегодня в 16:09
3 очка важны !
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:09
Ничья была бы справедливее, но удача на нашей стороне сегодня.
Пенальти и рикошет и сто пятьсот ошибок Барко
112910415
112910415
сегодня в 16:07
старались !
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 16:07
Качество игры с Краснодаром и сегодня две большие разницы. А результат зеркальный.
NbKA555
NbKA555
сегодня в 16:06
С трудной волевой победой,родной клуб.И такие матчи нужны.Боремся за тройку.Всем добра!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:04
Победа так себе, но она все равно дала Спартаку 3 очка, а значит и шансы на бронзу. Правильно говорят что очки не рахнут
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:03
Спартак и болельщиков с волевой Победой !!! "Корявенько" правда но сойдёт...) Да и в концовке не пропустили...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:01, ред.
Говорил что Пари НН надо в пердив, был не прав, надо обоим, такой антифутбол нам в РПЛ не нужен. Хотя в этой игре явно тренер перемудрил поставив на правый фланг всех кто там играть не в состоянии, или недомудрил, это мы узнаем после пресс-конференции.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 