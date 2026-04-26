Погребняк: «Результат в РПЛ зависит не только от действий футболистов»

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал интригу в чемпионской гонке РПЛ.
Впереди четыре финала у обеих команд. Думаю, в предстоящих матчах «Краснодар» и «Зенит» выиграют и заберут по три очка. Вы же понимаете, как у нас сейчас происходит — не всё зависит от футболистов. Люди в чёрном тоже принимают какие-то необоснованные решения. Какая-то грязь, поэтому нужна доскональная чистка и убирать некомпетентных людей.
После 26 туров турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» (57 очков), опережая идущий вторым «Зенит» на один балл.
