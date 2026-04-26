Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Погребняк: «Результат в РПЛ зависит не только от действий футболистов»

сегодня, 16:44

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал интригу в чемпионской гонке РПЛ.

Впереди четыре финала у обеих команд. Думаю, в предстоящих матчах «Краснодар» и «Зенит» выиграют и заберут по три очка. Вы же понимаете, как у нас сейчас происходит — не всё зависит от футболистов. Люди в чёрном тоже принимают какие-то необоснованные решения. Какая-то грязь, поэтому нужна доскональная чистка и убирать некомпетентных людей.

После 26 туров турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» (57 очков), опережая идущий вторым «Зенит» на один балл.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
67sngm69ke5n
сегодня в 17:05
И куда это Павла понесло.... и кажется не в ту степь...
25процентный клоун
сегодня в 16:47
Вызвать Павла на заседание и допросить
Он сказал А и что-то знает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 