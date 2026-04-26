Карседо отметил универсализм Жедсона и высказался об игровом времени Гарсии

Главный тренер «Спартака» прокомментировал выездную победу над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ .

О роли Жедсона и игре в два центральных защитника

Важная победа для нас. Жедсон — универсальный футболист, который может закрывать много позиций. Соперник играл в пять защитников, поэтому рассчитывали, что он может раскачивать в разных зонах. Мы рады, что у нас есть такие футболисты, как Жедсон.

Про небольшое количество игрового времени Ливая Гарсии

Я доволен его работой. Но сегодня мы играли с Угальде, потому что нам нужно было много движения, заставлять соперника двигаться. Понимаю, что Ливай получает меньше минут, чем заслуживает, но он хорошо работает.

О проходе Ренальдо Сефаса в моменте с первым пропущенным голом

Ошибки — часть футбола. Соперник на это и рассчитывал. Они держали двух игроков высоко. Главное, что команда показала характер, желание отыграться. В перерыве мы говорили, что нужно больше терпения, спокойнее разыгрывать мяч.

Выходит ли на первый план Кубок России и является ли третье место в РПЛ вызовом

Не совсем так. Для нас обе цели одинаковы важны. Понятно, что если мы выйдем в финал Кубка, то будет важнее. Но мы бьёмся и там, и там. Нас ждёт очень важное дерби для клуба, для болельщиков, для нас всех.

