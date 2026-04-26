Карседо отметил универсализм Жедсона и высказался об игровом времени Гарсии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал выездную победу над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.
О роли Жедсона и игре в два центральных защитника
Важная победа для нас. Жедсон — универсальный футболист, который может закрывать много позиций. Соперник играл в пять защитников, поэтому рассчитывали, что он может раскачивать в разных зонах. Мы рады, что у нас есть такие футболисты, как Жедсон.
Про небольшое количество игрового времени Ливая Гарсии
Я доволен его работой. Но сегодня мы играли с Угальде, потому что нам нужно было много движения, заставлять соперника двигаться. Понимаю, что Ливай получает меньше минут, чем заслуживает, но он хорошо работает.
О проходе Ренальдо Сефаса в моменте с первым пропущенным голом
Ошибки — часть футбола. Соперник на это и рассчитывал. Они держали двух игроков высоко. Главное, что команда показала характер, желание отыграться. В перерыве мы говорили, что нужно больше терпения, спокойнее разыгрывать мяч.
Выходит ли на первый план Кубок России и является ли третье место в РПЛ вызовом
Не совсем так. Для нас обе цели одинаковы важны. Понятно, что если мы выйдем в финал Кубка, то будет важнее. Но мы бьёмся и там, и там. Нас ждёт очень важное дерби для клуба, для болельщиков, для нас всех.
Про поддержку трибун
Невероятный стадион! Я здесь в первый раз, но болельщики замечательные. Мы играли как будто дома. Хочу пожелать удачи «Пари НН». Я знаю этого тренера, хочу пожелать им остаться в РПЛ.
Из речи Карседо можно понять, что в его понимание универсальный футболист = это тот, который все умеет, либо наоборот ничего не умеет. Возможно Жедсон что то и умеет, но в этом матче ничего не показал.