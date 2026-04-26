Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Карседо отметил универсализм Жедсона и высказался об игровом времени Гарсии

сегодня, 17:38
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал выездную победу над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

О роли Жедсона и игре в два центральных защитника

Важная победа для нас. Жедсон — универсальный футболист, который может закрывать много позиций. Соперник играл в пять защитников, поэтому рассчитывали, что он может раскачивать в разных зонах. Мы рады, что у нас есть такие футболисты, как Жедсон.

Про небольшое количество игрового времени Ливая Гарсии

Я доволен его работой. Но сегодня мы играли с Угальде, потому что нам нужно было много движения, заставлять соперника двигаться. Понимаю, что Ливай получает меньше минут, чем заслуживает, но он хорошо работает.

О проходе Ренальдо Сефаса в моменте с первым пропущенным голом

Ошибки — часть футбола. Соперник на это и рассчитывал. Они держали двух игроков высоко. Главное, что команда показала характер, желание отыграться. В перерыве мы говорили, что нужно больше терпения, спокойнее разыгрывать мяч.

Выходит ли на первый план Кубок России и является ли третье место в РПЛ вызовом

Не совсем так. Для нас обе цели одинаковы важны. Понятно, что если мы выйдем в финал Кубка, то будет важнее. Но мы бьёмся и там, и там. Нас ждёт очень важное дерби для клуба, для болельщиков, для нас всех.

Про поддержку трибун

Невероятный стадион! Я здесь в первый раз, но болельщики замечательные. Мы играли как будто дома. Хочу пожелать удачи «Пари НН». Я знаю этого тренера, хочу пожелать им остаться в РПЛ.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:57
Bad Listener
Из речи Карседо можно понять, что в его понимание универсальный футболист = это тот, который все умеет, либо наоборот ничего не умеет. Возможно Жедсон что то и умеет, но в этом матче ничего не показал.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:47, ред.
Сколько же воды и вранья, Жедсон был как раз справа? Вот мы фланг и потеряли, наверное только слепой не заметил или ленивый. По мне так Жедсон универсально плох на всех позициях, в ворота его чтоль поставьте чтобы точно убедиться. Остальное вода для журналистов. Печально. Всё больше склоняюсь к выводу что Лукойл всё таки в очередной раз нанял прокладку для журналистов, а не тренера. Он похоже даже не догоняет что журналисты его спрашивают потому что чела за 27 лямов евро на поле не видно от матча к матчу.
Гость
