Шпилевский: «Тяжело каждый раз объяснять одно и то же после игры»

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал матч со «Спартаком» в 27-м туре РПЛ , который нижегородская команда проиграла со счётом 1:2.

О причине поражения

Во‑первых, хочется сказать спасибо фанатам, которые пришли поддержать нас сегодня, очень приятно. Очень тяжело всё даётся. Ребята всё сегодня отдали, выполнили все требования, но если гранду с таким набором футболистов нужна помощь против «Пари НН», тогда нужно закрывать эту историю. Тяжело каждый раз объяснять одно и то же после игры. Я всегда буду говорить правду.

Про то, что команда не в первый раз проигрывает, ведя в счёте

Проблема в том, что у них качество выше, чем у нас. Игроки полностью отдались, понятно, что ты устаёшь, теряется концентрация, где‑то можно не закрыть зону, плюс нам не хватает глубины состава. Огромное спасибо хочу сказать Калинскому, он показывает характер в непростое время. Сегодня он качественно отыграл, именно так, как мы от него хотели.