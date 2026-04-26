Шпилевский: «Тяжело каждый раз объяснять одно и то же после игры»

сегодня, 17:54
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал матч со «Спартаком» в 27-м туре РПЛ, который нижегородская команда проиграла со счётом 1:2.

О причине поражения

Во‑первых, хочется сказать спасибо фанатам, которые пришли поддержать нас сегодня, очень приятно. Очень тяжело всё даётся. Ребята всё сегодня отдали, выполнили все требования, но если гранду с таким набором футболистов нужна помощь против «Пари НН», тогда нужно закрывать эту историю. Тяжело каждый раз объяснять одно и то же после игры. Я всегда буду говорить правду.

Про то, что команда не в первый раз проигрывает, ведя в счёте

Проблема в том, что у них качество выше, чем у нас. Игроки полностью отдались, понятно, что ты устаёшь, теряется концентрация, где‑то можно не закрыть зону, плюс нам не хватает глубины состава. Огромное спасибо хочу сказать Калинскому, он показывает характер в непростое время. Сегодня он качественно отыграл, именно так, как мы от него хотели.

ha9jbvt8qrt3
сегодня в 19:18
Просто это судьба тренеров таких клубов как Пари,кратковременные успехи обязательно закончатся довольно длительным спадом
sp8jk98jt2uu
сегодня в 18:40
Похоже ему указали на дверь.
Варвар7
сегодня в 18:01
Я всегда буду говорить правду. - Алексей так не надо объяснять одно и тоже после игры - если такой праворуб - Скажи это всё громко, прямо , без намёков и экивоков...)
Futurista
Futurista ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 17:59
А что он скажет?)...Что НН на предпоследнем месте с 17 поражениями из-за судьи?)...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:56, ред.
Это он на какую помощь намекает? Тоже в сторону судьи как все? Говори тогда прямо как Арбелоа или Флик со Слотом, чего ты как не свой. Хотя я сам не рад что пеналь поставили, хотелось посмотреть как этот беспомощный однофланговый Спартак провалит матч и Карседо будет оправдываться.
Гость
