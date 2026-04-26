«Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче РПЛ

сегодня, 18:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ (2:0).

На 11-й минуте счёт открыл Константин Тюкавин. Второй мяч забил Муми Нгамалё на 52-й.

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице (38 очков). «Сочи» идёт 16-м (18 баллов).

«Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Пари НН»
Сегодня, 16:00
«Урал» в меньшинстве удержал победу над «Челябинском»
Сегодня, 13:50
«Монако» с Головиным упустило победу над «Тулузой»
Вчера, 23:58
ПСЖ с Сафоновым в гостях разгромил «Анже»
Вчера, 21:54
«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» и возглавил таблицу АПЛ
Вчера, 21:28
ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Рубином»
Вчера, 21:27
particular
сегодня в 19:58
Как мне кажется, в Динамо присутствует крыло теневых кардиналов и всяких там попечителей, - у который достаточно своеобразный взгляд на происходящее, футбол и роль тренера в команде с серьёзными традициями...
Гусева помню игроком... В нынешней ипостаси мне сложно его обсуждать... Пусть будет как будет...
баск
сегодня в 19:33, ред.
Сегодня хоть хорошо подвигались, много открывались и вообще, носились как наскипидаренные, может это из-за погоды- неохота было просто мокнуть под дождём?)

К радости многих болельщиков, на поле появился Милан Майсторович, причём
в старте. Неужели парень победил-таки свою мерзкую болячку? Было бы славно.
Отыграл тайм, работал на полную, как всегда от ножа, оставил хорошее впечатление.

В перерыве его заменил Нгамалё и Динамо вернулось к привычной схеме, хотя начинали с пятью защами.
Пробуют разные схемы к краснодарскому кубковому матчу?

В целом отыграли неплохо, хотя и с ошибками, которых было больше чем хотелось. Временами получалось неплохо комбинировать, смотреть на это было интересно. Правда, сумбура хватало на протяжении всего матча, в том числе и в концовке, когда могли и пропустить, но забить могли тоже.

Сегодня трудно кого-либо упрекать, все старались, а Касерес, несколько раз обыгрывавший своих визави "в домик", получил приз лучшего игрока.
Ну правильно, в последнее время не сильно-то переламывались, когда-то надо было и поприличнее выглядеть.

СораДников с победой, пусть и ничего не решающей..
25процентный клоун
сегодня в 19:23
Есть такое)
Просто на наших глазах разыгрывается необычная драмма - станет ли Ролан, наш соотечественник, тренером топ клуба или всё таки уйдёт в безизвестность, оставшись ИО.
Мне нравится его манеры и внешний вид, поэтому хочется помечтать про сказку для Динамо))
Но если верить агенту Тюкавина, то недолго ему на высоте ещё оставаться
particular
сегодня в 19:18
Не ожидал от Вас такой опрометчивой мечтательности, - обычно сквозит холодным прагматизмом и суровой реальностью :))
particular
сегодня в 19:16
Уверенное 8-ое место... И подняться почти нереально, и кувыркнуться вроде не должны... Если это для кого-то достижение, - пусть так и будет...
shur
сегодня в 19:15, ред.
....В Москве событие ребята!
Набравшись мужества и сил!
"Динамо" выиграло,ну гляньте у кого,у "Сочи!
А то кричать то, не было бы мочи...!!!
Lobo77
сегодня в 19:14, ред.
Динамо временами наконец обретало свое лицо.
Майстрович - это оч качественный игрок. Хоть бы он вылечился уже. С Давидом бы получили отличную пару в обороне.
Глебов вроде вернулся. Если он станет собой у нас будет две собаки в опорке, с учетом возвращения Рубенса.
Расстраивает что Ваня Сергеев в холостую пытается раз за разом выскочить за впину защите соперника а ни один из игроков Динамо это не замечает. Точнее упускает. Не в тайминге.

Ушастик сегодня прям красавец был. Почти Марсело только с другой стороны:)
25процентный клоун
сегодня в 19:11
Надеюсь Динамо перегонит армейцев и они сохранят своих тренеров
derrik2000
сегодня в 19:10
Динамо взяло три очка, но, справедливости ради, нужно сказать, что Сочи (Крылья Советов) БОРОТЬСЯ при Осинкине не умеют.
А Динамо, игроки которого квалифицированнее команды Осинкина, только это и нужно было.
Пару раз могли забить и южане, раз-два бело-голубые, но счёт 2-0, наверное, вполне отражает то, что происходило на поле.
Сочи, не смотря на поражение, произвёл приятное впечатление и небезосновательно сохраняет надежду на стыковые матчи.
Гость
