«Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ (2:0).
На 11-й минуте счёт открыл Константин Тюкавин. Второй мяч забил Муми Нгамалё на 52-й.
«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице (38 очков). «Сочи» идёт 16-м (18 баллов).
К радости многих болельщиков, на поле появился Милан Майсторович, причём
в старте. Неужели парень победил-таки свою мерзкую болячку? Было бы славно.
Отыграл тайм, работал на полную, как всегда от ножа, оставил хорошее впечатление.
В перерыве его заменил Нгамалё и Динамо вернулось к привычной схеме, хотя начинали с пятью защами.
Пробуют разные схемы к краснодарскому кубковому матчу?
В целом отыграли неплохо, хотя и с ошибками, которых было больше чем хотелось. Временами получалось неплохо комбинировать, смотреть на это было интересно. Правда, сумбура хватало на протяжении всего матча, в том числе и в концовке, когда могли и пропустить, но забить могли тоже.
Сегодня трудно кого-либо упрекать, все старались, а Касерес, несколько раз обыгрывавший своих визави "в домик", получил приз лучшего игрока.
Ну правильно, в последнее время не сильно-то переламывались, когда-то надо было и поприличнее выглядеть.
СораДников с победой, пусть и ничего не решающей..