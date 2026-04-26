«Краснодар» выиграл у махачкалинского «Динамо»

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ (2:1).
Автогол Диего на 4-й минуте позволил команде из Дагестана открыть счёт. Равенство на табло восстановил Никита Кривцов на 29-й. На 36-й Эдуард Сперцян не реализовал пенальти. Второй мяч в составе «быков» забил Джон Кордоба на 66-й. На 90+5-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Миро.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице (60 очков). «Динамо» идёт 14-м (24 балла).
По игре Краснодара много вопросов. Вчера я критиковал Локомотив- за очевидные провалы в центре поля, сегодня Спартак- за неорганизованность, но по большому счету, и у Краснодара с этим серьезные проблемы. Несколько раз, заигрываясь, Краснодар получал острейшие контр атаки соперника, особенно флангами. Давно говорю- Мусаеву не хватает дисциплины и академизма...
Уже который раз приходится констатировать тот факт, что выпадает из игры мозговой центр команды Сперцян. Он не ведет игру, не фантазирует, и в этот момент Краснодар превращается в команду индивидуалистов, где каждый играет сам по себе. Но хорошо, что есть Кривцов- способный сыграть на подборах, разогнать атаку и отдать пас....................................
Гол Кордобы красив, но еще раз говорю- на такой предсказуемый навес на линию вратарской- вратарь должен выходить- это его зона ответственности. Победа Краснодара- победа исключительно на классе. Приглашение Боселли мне непонятно, также, как и приглашение Козлова. Не очень понимаю его игровых функций в команде, хотя по стилю, Боселли больше подходит быкам, чем Козлов.
Итак, Краснодар с победой, важнейшей, которая, всё же, оставляет вопросы по игре. Махачкала очень понравилась, но не хватило класса, мастерства, чтобы использовать свои возможности, коих, сегодня, у махачкалинцев было предостаточно...