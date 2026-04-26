«Краснодар» выиграл у махачкалинского «Динамо»

сегодня, 19:02
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ (2:1).

Автогол Диего на 4-й минуте позволил команде из Дагестана открыть счёт. Равенство на табло восстановил Никита Кривцов на 29-й. На 36-й Эдуард Сперцян не реализовал пенальти. Второй мяч в составе «быков» забил Джон Кордоба на 66-й. На 90+5-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Миро.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице (60 очков). «Динамо» идёт 14-м (24 балла).

Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 19:59
Козлов не его, он Игнашевича. Но если Игнашевич сменит Челестини, то возможно, Козлов и пригодится. Козлов конечно силовой футболист, в большей степени, но под футбол Талалаева он канает.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:56
Так Талаллаев же сказал, что всех своих ждёт обратно. И Сауся и других. Разные клубы-разные модели игры. Козлову в Балтику надо обратно.
kip-elev
сегодня в 19:33
Динамо в этом матче не забивало, с явным перевесом мастерства в сторону Краснодара матч получился валидный. С победой, идём дальше!
25процентный клоун
сегодня в 19:29
Анатолий, рад, что поднимаю тебе настроение. Не собираюсь тебя менять, будь здоров.
Capral
сегодня в 19:20
Надо признать, что с приходом Евсеева, Махачкала стала играть организованнее и грамотнее в центре поля. У команды появился характер и игровой рисунок, а фланговая игра команды вообще вызывает восторг. Конечно, имея такие страшные моменты во 2-м тайме и не забить, очень обидно, особенно, когда они лишают команду заслуженных очков. Но, в каких-то моментах не повезло, а где-то, блестяще сыграл Агкацев!!!

По игре Краснодара много вопросов. Вчера я критиковал Локомотив- за очевидные провалы в центре поля, сегодня Спартак- за неорганизованность, но по большому счету, и у Краснодара с этим серьезные проблемы. Несколько раз, заигрываясь, Краснодар получал острейшие контр атаки соперника, особенно флангами. Давно говорю- Мусаеву не хватает дисциплины и академизма...

Уже который раз приходится констатировать тот факт, что выпадает из игры мозговой центр команды Сперцян. Он не ведет игру, не фантазирует, и в этот момент Краснодар превращается в команду индивидуалистов, где каждый играет сам по себе. Но хорошо, что есть Кривцов- способный сыграть на подборах, разогнать атаку и отдать пас....................................

Гол Кордобы красив, но еще раз говорю- на такой предсказуемый навес на линию вратарской- вратарь должен выходить- это его зона ответственности. Победа Краснодара- победа исключительно на классе. Приглашение Боселли мне непонятно, также, как и приглашение Козлова. Не очень понимаю его игровых функций в команде, хотя по стилю, Боселли больше подходит быкам, чем Козлов.

Итак, Краснодар с победой, важнейшей, которая, всё же, оставляет вопросы по игре. Махачкала очень понравилась, но не хватило класса, мастерства, чтобы использовать свои возможности, коих, сегодня, у махачкалинцев было предостаточно...
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:18
    derrik2000
    сегодня в 19:17
    Двоякое настроение у меня было перед игройю
    С одной стороны, очень хочу, чтобы Краснодар ОПЯТЬ "умыл" пижонов с берегов Невы, а с другой - Вадик Евсеев буквально за плёвое время "перевернул" горцев и команда сейчас очень смотрится и никого нигде не боится.
    ЭТО проявилось и в том, что Махачкала открыла счёт в матче.
    Да и послле на поле не тушевались, не "сооружали автобус", а искали счастье у чужих ворот.
    И МОГЛИ СЫГРАТЬ ВНИЧЬЮ!
    Но не срослось....
    А Краснодар всё ещё на первом месте, и даже результат Зенит - Ахмат ничего не изменит.

    P.S. Батчи - 8А - 1000000-процентный момент загубил!
    BDA81
    сегодня в 19:15, ред.
    Раньше считал Ла лигу кардебадетом, но РПЛ переплюнула все чемпионаты. Отдайте уже чемпионский кубок Краснодару и заканчивайте эту клоунаду.
    particular
    сегодня в 19:11, ред.
    Краснодар слабо похож на претендента на чемпионство… Причём, не только в этой игре… С любым соперником мучительные поту́ги с редкими всплесками изящности...
    blitz
    сегодня в 19:11, ред.
    Заслуженная победа Краснодара, играли лучше.динамиков.
    NbKA555
    сегодня в 19:10
    С победой Быков!
    BDA81
    сегодня в 19:06, ред.
    Смех и грех. Удаление Миро просто фантастика. Кардобу и таких нападающих в месте с защитниками можно удалять каждый матч . РПЛ не устает удивлять))))
    25процентный клоун
    сегодня в 19:05, ред.
    Всё думаю, кого напоминает мне этот Краснодар...
    Аргентину на ЧМ22 - бей беги, падай, кривляйся, судья свистнет, мяч залетит.
    Никакой системы, никакой позиционной атаки,контроля мяча, класса... тупо набеги кочевников в большинстве
    Или кто нравится в Краснодаре? Вртарарь да. А у игроков я даже фамилии не знаю. А я всегда запоминаю стоящих техничных игроков.
    Левый пенальти, левое удаление и ещё куча подсвистываний быкам
    Гол Кордобы с нарушением правил, он логтем влетел в шею
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 19:04
    И радость и огорчение одновременно после этого матча. Радость за Краснодар. Эта команда достойна быть чемпионом. А огорчение за Дагестан, который должен быть в РПЛ без вариантов. Но это футбол.
