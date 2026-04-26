«Краснодар» выиграл у махачкалинского «Динамо»

сегодня, 19:02

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ (2:1).

Автогол Диего на 4-й минуте позволил команде из Дагестана открыть счёт. Равенство на табло восстановил Никита Кривцов на 29-й. На 36-й Эдуард Сперцян не реализовал пенальти. Второй мяч в составе «быков» забил Джон Кордоба на 66-й. На 90+5-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Миро.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице (60 очков). «Динамо» идёт 14-м (24 балла).