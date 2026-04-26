«Челси» победил «Лидс» и вышел в финал Кубка Англии

сегодня, 19:02
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Лидсом» в матче 1/2 финала Кубка Англии (1:0).

Единственным голом отличился Энцо Фернандес на 23-й минуте.

«Челси» вышел в финал, где сыграет с «Манчестер Сити». Игра состоится 16 мая.

shur
shur ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 19:51
..спасибо,Бро! Стараюсь поднимать вам настроение, дорогие Соккерчане!!!
azkan
azkan ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:49
Хороший и главное своевременный стих))
DXTK
сегодня в 19:37, ред.
Ну хотя бы в этом сезоне будет достойный финал так как там сыграют большие команды.......Ман Сити и Челси......и если шейхи проиграют опять.....то будет не так позорно....как проигрыш Уигану Атлетику или Кристал Пэласу в прошлом году..........

А Челси впервые при Боули пробился в финал КА.......последний раз было еще при Абрамовиче и тогда проиграл три финала подряд.......в 20 Арсеналу, в 21 Лестеру и в 22 Ливерпулю.....
lazzioll
сегодня в 19:29
отличный финал. в этом веке треть кубков забрали эти две команды. за 26 лет 9 Кубков Англии у Челси и Сити (6/3 вроде). Сити больше любит другой кубок - лиги. там он каждый год, а вот Челси почаще берет главный Кубок Англии
shur
сегодня в 19:29, ред.
....Вывеска анонса - бомба !
....Сегодня чудо происходит!
Сегодня Сити в фаворе у нас!
У Челси шанс единственный на свете,
Хоть как то в Клубе выровнить баланс!!!
azkan
сегодня в 19:29
Ну что же? С победой Челси и с финалом КА!
Смотрел отрывками. Поэтому может увидел только атаки и моменты Челси. И пару моментов Лидса во втором тайме.
Сдается мне что сливали Росеньора. И Палмер занемог может только по этой причине. А может как и предполагал Лидс сжалились над таким Челси)))
Очень надеюсь, что синие как то соберутся и все таки дадут бой шейхам на Уэмбли. Ну очень хочется возвращения Челси.
particular
сегодня в 19:14
Некоторый прогресс в КА относительно матчей в АПЛ...
Comentarios
сегодня в 19:12
Ну наконец то
25процентный клоун
сегодня в 19:09
Вот вам и Энцо
Гость
