Гендиректор «Динамо» о лимите: «Мы относимся нормально к происходящему»

Генеральный директор московского «Динамо» сообщил журналистам о том, что клуб готов к изменению лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

24 апреля состоялась встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с представителями Российского футбольного союза, РПЛ и клубов.

Нам озвучили решение, мы его будем исполнять. Мнение клубов спросили, мы выразили позицию, получили такое решение. Мы относимся нормально к происходящему. Озвучен лимит, подписан, принят. Да, готовы будем исходя из этого планировать свою трансферную деятельность.