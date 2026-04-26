Гендиректор «Динамо» о лимите: «Мы относимся нормально к происходящему»

сегодня, 19:53

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил журналистам о том, что клуб готов к изменению лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

24 апреля состоялась встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с представителями Российского футбольного союза, РПЛ и клубов.

Нам озвучили решение, мы его будем исполнять. Мнение клубов спросили, мы выразили позицию, получили такое решение. Мы относимся нормально к происходящему. Озвучен лимит, подписан, принят. Да, готовы будем исходя из этого планировать свою трансферную деятельность.

Все новости
Министр спорта РФ подписал приказ об изменении лимита в российском футболе
24 апреля
Генсек РФС: «Желательно избежать негативных проявлений лимита»
20 апреля
Гендиректор «Спартака» заявил, что клуб готов к новому лимиту на легионеров
20 апреля
В Канаде впервые забили гол по новому правилу офсайда
19 апреля
24 апреля пройдёт встреча Минспорта с РФС, РПЛ и клубами
15 апреля
Глава РПЛ о проекте лимита: «Министерство спорта учитывает интересы клубов»
15 апреля
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:05
Да, мнение клубов зачем то спросили и сделали по своему, самое странное и бессмысленное действие было спрашивать мнение клубов
Вещий
Вещий
сегодня в 20:07
Ну против ветра конечно никто плевать не будет....
