«Торино» сыграл вничью с лидирующим в Серии А «Интером»

сегодня, 20:56

«Торино» и «Интер» сыграли вничью в матче 34-го тура Серии А (2:2).

На 23-й минуте «нерадзурри» вышли вперёд — голом отметился Маркус Тюрам. Удвоил преимущество миланцев Ян Биссек на 61-й. На 70-й туринцы отыграли один мяч усилиями Джованни Симеоне. На 79-й Никола Влашич сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Торино» занимает 13-е место в турнирной таблице (41 очко). «Интер» лидирует (79 баллов).