«Торино» сыграл вничью с лидирующим в Серии А «Интером»

сегодня, 20:56
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Торино» и «Интер» сыграли вничью в матче 34-го тура Серии А (2:2).

На 23-й минуте «нерадзурри» вышли вперёд — голом отметился Маркус Тюрам. Удвоил преимущество миланцев Ян Биссек на 61-й. На 70-й туринцы отыграли один мяч усилиями Джованни Симеоне. На 79-й Никола Влашич сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Торино» занимает 13-е место в турнирной таблице (41 очко). «Интер» лидирует (79 баллов).

Grizly88
сегодня в 21:27
Н Интер в Серии А короли а в Европе днари
Un_De
сегодня в 21:00
Расслабились и сразу результат такой. Ниче, чутка потерпеть осталось.
Очень позитивный момент матча - это голевые Феди и как тепло Тюрам его с этим поздравил. +1 балл, грац Интеристы, хоть что-то.
Гость
