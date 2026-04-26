«Родина» в самой концовке вырвала победу в игре с «Уфой» в Первой лиге

сегодня, 21:03
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Родина» обыграла «Уфу» в матче 31-го тура Первой лиги (1:0).

Единственный мяч забил Артем Максименко на 90+6-й минуте.

«Родина» занимает 2-е место в турнирной таблице (59 очков). «Уфа» идёт 15-й (31 балл).

Источник: soccer.ru Фото: Telegram-канал ФК «Уфа»
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 21:59
Уфа неплохо оборонялась, вратарь вообще герой. Возможно красная карточка Родине сыграла Уфе плохую роль. Сначала пытались атаковать, потом отдали инициативу и играли только на отбивание. Словили с очередного углового в последние секунды.
Трансляцию смотрело человек тридцать, правда на стадионе в Химках люди были. А Торпедо, допустим, несколько тысяч смотрит. Посмотрим кто будет за Родину болеть в РПЛ.
Интриги в результате больше и сверху и снизу.
Фил Кио
сегодня в 21:52
Вот это воля к победе, победили в меньшинстве. За Родину!!!
Гость
