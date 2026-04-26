«Црвена Звезда» разгромила «Партизан» и в 9-й раз подряд стала чемпионом

вчера, 21:16

«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» в матче 33-го тура чемпионата Сербии (3:0).

Счёт открыл на 18-й минуте . Адем Авдич на 69-й удвоил преимущество «красно-белых». Третьим голом отметился Юн-Ву Сеол на 88-й.

«Црвена Звезда» набрала 82 очка и досрочно стала чемпионом. Для клуба это девятый подряд титул.

В составе победителей выступает российский полузащитник и защитник Страхиня Эракович, арендованный у петербургского «Зенита», а главным тренером является бывший рулевой московского «Спартака» .