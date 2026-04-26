«Црвена Звезда» разгромила «Партизан» и в 9-й раз подряд стала чемпионом

вчера, 21:16

«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» в матче 33-го тура чемпионата Сербии (3:0).

Счёт открыл на 18-й минуте Страхиня Эракович. Адем Авдич на 69-й удвоил преимущество «красно-белых». Третьим голом отметился Юн-Ву Сеол на 88-й.

«Црвена Звезда» набрала 82 очка и досрочно стала чемпионом. Для клуба это девятый подряд титул.

В составе победителей выступает российский полузащитник Наир Тикнизян и защитник Страхиня Эракович, арендованный у петербургского «Зенита», а главным тренером является бывший рулевой московского «Спартака» Деян Станкович.

Capral
Capral
сегодня в 00:28
Имело бы смысл разговаривать, если бы ты видел настоящий Спартак. А то, что ты видишь сейчас- не Спартак, это набор наемников............................
Ладно, решили вопрос.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:44, ред.
Верю своему опыту и только ему. Если парень не бросается как обезьяна типо Кордобы или Акинфеева на людей, то это уже на половину игрок Спартак Москва.
Ву чувствует, а это Спартак. Ву забивает, а это Спартак. Ву не провоцирует, не жестекулирует. Джентельмен с большой буквы
Capral
Capral
вчера в 23:32
За Ву пить не стоит- он временщик в Спартаке. Не впечатляет, поверь моему опыту...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:26
Это если не смотреть и не интересоваться.
Цервена больше чем Зенит, Спартак, ЦСКА, краснодар и вместе взятые.
Очень много голов забили и играют в еврокубках.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:22
За Ву накатил, вроде его в нового неудачника для отрыва записал
particular
particular
вчера в 23:08
Вроде спорт, слегка похоже на соперничество, даже называется турниром, - но почему-то не захватывает...
Capral
Capral
вчера в 23:06
А за Денисова не выпил, не?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:23
Взял сербского пенного, успел до закрытия магазина.
За амбала, за борова, за неадеквата, за клоуна и за просто хорошего и очень футбольного человека.
За Деяна Станковича, за его Цервену и за его Спартак
Capral
Capral
вчера в 21:49
Деян вылетел из ЛЕ от Лиля и от старичка Жиру... Браво амбал, браво!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:39
Хороший у Црвены Звёзды тренер...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:35
Деян, с побебой!!! Браво
Гость
