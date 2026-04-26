«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» в матче 33-го тура чемпионата Сербии (3:0).
Счёт открыл на 18-й минуте Страхиня Эракович. Адем Авдич на 69-й удвоил преимущество «красно-белых». Третьим голом отметился Юн-Ву Сеол на 88-й.
«Црвена Звезда» набрала 82 очка и досрочно стала чемпионом. Для клуба это девятый подряд титул.
В составе победителей выступает российский полузащитник Наир Тикнизян и защитник Страхиня Эракович, арендованный у петербургского «Зенита», а главным тренером является бывший рулевой московского «Спартака» Деян Станкович.
Ладно, решили вопрос.
Ву чувствует, а это Спартак. Ву забивает, а это Спартак. Ву не провоцирует, не жестекулирует. Джентельмен с большой буквы
Цервена больше чем Зенит, Спартак, ЦСКА, краснодар и вместе взятые.
Очень много голов забили и играют в еврокубках.
За амбала, за борова, за неадеквата, за клоуна и за просто хорошего и очень футбольного человека.
За Деяна Станковича, за его Цервену и за его Спартак