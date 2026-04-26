«Гавр» и «Мец» забили восемь голов в игре чемпионата Франции

сегодня, 21:19
ГаврЛоготип футбольный клуб Гавр4 : 4Логотип футбольный клуб МецМецМатч завершен

«Гавр» сыграл вничью с «Мецем» в матче 31-го тура чемпионата Франции (4:4).

На 5-й минуте хозяева поля вышли вперёд — мяч забил Мбвана Саматта. На 9-й гости отыгрались, автором гола стал Георгий Квилитая. На 13-й Яссин Кечта вывел хозяев поля вперёд. Готье Хейн на 45+5-й восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. На 52-й «Гавр» ответил своим голом с одиннадцатиметрового, его забил Янис Зуауи. На 54-й гости отыгрались усилиями Джахьяна Пандоре. На 61-й Фоде Дукуре забил четвёртый мяч хозяев поля, а Хейн на 85-й сравнял счёт, сделав дубль.

«Гавр» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1 (31 очко). «Мец» идёт 18-м (16 баллов).

xus9mkn2je86
сегодня в 21:34
Повезло болельщикам такого матча
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:23
Вот это кайф для зрителей...
