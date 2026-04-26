«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

сегодня, 21:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Ахматом» в матче 27-го тура РПЛ (2:0).

Счёт открыл Александр Соболев на 8-й минуте. Ещё одним голом отличился Луис Энрике на 11-й.

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице (59 очков). «Ахмат» идёт 9-м (32 балла).

«Гавр» и «Мец» забили восемь голов в игре чемпионата Франции
Сегодня, 21:19
«Црвена Звезда» разгромила «Партизан» и в 9-й раз подряд стала чемпионом
Сегодня, 21:16
«Родина» в самой концовке вырвала победу в игре с «Уфой» в Первой лиге
Сегодня, 21:03
«Торино» сыграл вничью с лидирующим в Серии А «Интером»
Сегодня, 20:56
Дортмундская «Боруссия» с крупным счётом обыграла «Фрайбург» в Бундеслиге
Сегодня, 20:24
«Челси» победил «Лидс» и вышел в финал Кубка Англии
Сегодня, 19:02
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:36
Тогда не понятно почему сейчас нервничаете.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:34
Да все команды проигрывающие Зениту у вас четверых играют с Питером в поддавки...Зенит же сам не может выиграть априори...потому как слабей всех в Лиге...судья не накосячит...значит Зенит всех купил...назначат пенальти значит судья стал богат и счастлив....
Чтобы вы вообще делали если бы Зенита в Лиге не было ???
90% ваших комментов просто не существовало бы...))
В ы и в матче Акрон-Ростов ищете "след Газпрома"??)))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:34
Джек, тут вот какая фишка просматривается. Если Краснодар побеждает Акрон, то вполне возможно, он отдает ростовщикам выход в финал кубка, но берет победу в Москве в предпоследнем туре, а потом, в последнем туре, дома- побеждает Оренбург, и он чемпион.
Как вам, такой расклад?
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:29
Не за что)...а вообще ...я так не нервничал когда Спартак в 90-е пару раз уступал чемпионство)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:27
Конечно он похож на честный.))) Вот только Ахмат не очень хотел играть. И снова против Зенита. И календарь, опять сделали так, чтобы эти команды играли на финише сезона... А так, да, очень похож на честный...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:21
Ну спасибо...хоть за "честный результат"....
За "похоже"...не спасибо....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:21
Он не понимает, что глядя на игру, на поведение игроков многое становится ясно и "без документов". Официально это называют "Отсутствие настроя у Терека"
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:19, ред.
Ну не знаю...сегодня похоже на честный результат...просто Зенит сам себя "закапывает" в этом плане...после 2:0 бросил играть...подозрительно)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:18
Я же не могу одним и тем же предвзятым людям заряженных антизенитовским настроем что то объяснять...у них же любая победа Зенита...случайность...или умышленная ошибка рефери....
При чём на другие "ошибки" судей ,в мматчах без участия Зенита, они внимание не обращают....
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:17
)...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:10
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 22:05
    Не брошу.......
    Договорняк - серьёзное обвинение......а основанное лишь на предположениях и антипатии вдвойне....
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 22:05
    Зенит и Краснодар, как минимум, уже имеют серебро. Осталось определиться с золотом. Кто получит золото, а кто останется с серебром. Четыре команды, Локомотив, Спартак, Балтика, ЦСКА буду биться за бронзу. Концовка чемпионата будет интригующей.
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 22:04
    У этих некоторых пенальти не 12 штук за сезон...как у некоторых)
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 22:00
    Да бросьте, Джек.))) Или вам напомнить договорняк в 2024, 5:0 в Грозном, с пятью голами вашего Кассьерры?
    particular
    particular
    сегодня в 21:59, ред.
    Серая игра, отсутствие интриги и, как следствие, пресный результат, - вряд ли наберут хотя дюжину комментов...
    Capral
    Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 21:58
    Откуда тебе знать, чего немцы избегают? Ты живешь в Германии, имеешь возможность смотреть и слушать, всё, что здесь говорят?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 21:58
    Из последних 10-ти домашних матчей Зенит выиграл 9...и 1 раз сыграл вничью...

    Все договорняки????
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 21:53
    По матчу вопросов нет - результат справедливый... В перерыве, при разборе игры, эксперт Радимов неуместно использовал слово БЛИЦКРИГ, которое резануло мой слух. Владислав сделал это не подумав — он вообще редко думает, когда говорит. Немцы до сих пор избегают в своих речах применять подобные образцы военной терминологии времён третьего рейха...
    KSY16
    KSY16
    сегодня в 21:52
    Отскочил Зенит
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 21:51
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 21:49
      Зенит с Победой !!!
      Без пенальти и удалений....(как у некоторых)
      derrik2000
      derrik2000
      сегодня в 21:49
      Как то очень быстро, я бы даже сказал - СКОРОСТРЕЛЬНО забили 2 гола и - БРОСИЛИ ИГРАТЬ!
      В этом весь сегодняшний Зенит.
      А Ахмат...
      Как в том анекдоте: "Ну, не Шмогла я. Не Шмогла".
      Гонка преследования продолжается.
      Варвар7
      Варвар7
      сегодня в 21:37
      После двух довольно быстро забитых голов , подумал , ну вот сейчас "накидают полную авоську " Грозному. Ан нет следом пошла "тягомотина" в которой одни не могут , а другие не то , что не хотят , а как бы дозируют усилия и нагрузки , не особо напрягаясь ... Ну а Зенит с победой.
      v9yk3vphpj77
      v9yk3vphpj77
      сегодня в 21:30
      Зенит с уверенной победой!
      Гость
