Гусев положительно оценил реакцию игроков на поражение от «Рубина»

Главный тренер московского «Динамо» пообщался с журналистами после матча 27-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

Удалось ли разобраться с причинами поражения от «Рубина» (0:1) и был ли какой-то жёсткий разговор после той встречи

Конечно, мы общались и разговаривали. Было важно увидеть реакцию игроков, и я её увидел. Для меня главное, что они правильно среагировали. Если говорить о «Пари НН», «Оренбурге» и «Сочи», то это совершенно другие команды, чем в осенней части сезона – по-другому подготовлены, играют с другой страстью и азартом. Если не настраиваешься на такие команды или выпадают один-два игрока, то будут проблемы, что у нас и получалось.

О самочувствии Андрея Лунёва и причине ротации вратарей

Андрей должен вот-вот приступить к тренировкам в общей группе. Что касается ротации, то к Игорю претензий не было, но такое решение мы приняли вместе с тренером вратарей, чтобы сегодня играл Курбан. Нам нужно смотреть и понимать, в какой форме находятся все игроки.

О первом за полтора года матче Милана Майсторовича, который отыграл один тайм

Он полностью здоров и неплохо выглядел на тренировках, поэтому приняли решение его выпустить на поле. Когда у тебя есть такой защитник и он здоров, то, конечно, надо его пробовать. Понятно, что он в неоптимальных кондициях. Если бы он не получил ушиб, то сыграл бы побольше. Нужно понимание, как он будет выглядеть в более интенсивной игре.

Про игру в три центральных защитника

Это связано и с появлением Милана тоже – решили попробовать эту схему. Мы точно не побаивались «Сочи». Просто готовились к этому сопернику.

Хуан Карседо, Мурад Мусаев и Фабио Челестини на пресс-конференциях говорят, что готовятся к Кубку России через матчи чемпионата. Связаны ли изменения в составе с предстоящим ответным матчем с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ

У меня такое впечатление, что нас готовят к Кубку с тех пор, как я принял команду. И мне кажется, что это не очень хороший посыл, потому что все это читают, смотрят, и в подсознании это может сидеть у игроков. И это могло сказаться на матчах, которые мы проводили. Надо думать о сегодняшнем дне и ближайшем матче, а впереди у нас «Локомотив». Конечно, мы смотрим разные сочетания, но это не только под «Краснодар». Я и игрокам говорю, что можно думать о чём угодно, но на поле мы должны показывать всё здесь и сейчас.

Понятно, что на этой стадии Кубка для всех это суперважные матчи. Но эти тренеры, как мне кажется, только сейчас стали об этом говорить, а я об этом слышу уже давно. Может, это и правильно, может, нужно постоянно об этом напоминать. Например, нас Валерий Георгиевич Газзаев зомбировал первым местом, напоминал нам об этом каждую минуту, и мы ходили под этим давлением постоянно. На всех это действует по-разному. Кто-то может послушать и подумать, что можно выйти в чемпионате расслабленно – вот это не хорошо.