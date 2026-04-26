«Галатасарай» крупно обыграл «Фенербахче» в турецкой Суперлиге

1777230615

вчера, 22:10

«Галатасарай» одержал победу над «Фенербахче» в матче 31-го тура Суперлиги (3:0).

На 14-й минуте «жёлто-тёмно-синие» могли выйти вперёд, но пенальти не реализовал Талиска. На 40-й счёт открыл Виктор Осимхен. На 62-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Эдерсон. Второй мяч забил Барис Йилмаз на 67-й, отправив мяч в ворота с одиннадцатиметровой отметки. Увеличил преимущество «львов» Лукас Торрейра на 83-й.

«Галатасарай» лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции (74 очка). «Фенербахче» идёт 2-м (67 баллов).