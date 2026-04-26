Турция. Супер-Лига 2025/2026

«Галатасарай» крупно обыграл «Фенербахче» в турецкой Суперлиге

вчера, 22:10
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)3 : 0Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

«Галатасарай» одержал победу над «Фенербахче» в матче 31-го тура Суперлиги (3:0).

На 14-й минуте «жёлто-тёмно-синие» могли выйти вперёд, но пенальти не реализовал Талиска. На 40-й счёт открыл Виктор Осимхен. На 62-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Эдерсон. Второй мяч забил Барис Йилмаз на 67-й, отправив мяч в ворота с одиннадцатиметровой отметки. Увеличил преимущество «львов» Лукас Торрейра на 83-й.

«Галатасарай» лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции (74 очка). «Фенербахче» идёт 2-м (67 баллов).

«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Вчера, 21:27
«Гавр» и «Мец» забили восемь голов в игре чемпионата Франции
Вчера, 21:19
«Црвена Звезда» разгромила «Партизан» и в 9-й раз подряд стала чемпионом
Вчера, 21:16
«Родина» в самой концовке вырвала победу в игре с «Уфой» в Первой лиге
Вчера, 21:03
«Торино» сыграл вничью с лидирующим в Серии А «Интером»
Вчера, 20:56
Дортмундская «Боруссия» с крупным счётом обыграла «Фрайбург» в Бундеслиге
Вчера, 20:24
Groboyd
вчера в 23:28
Пенальти арбитр придумал. Но Эдерсон тот еще .блан.
particular
вчера в 23:02
Сарай окончательно отстегнул фанеру от чемпионской гонки...
пират Елизаветы
вчера в 22:57
Фенербахче не ровня Галатасараю ))
lazzioll
вчера в 22:54
фамилии в составах - как будто посмотрел матч легенд еврокубков)) еще лет пять назад они пылили в ЛЧ)
Romeo 777
вчера в 22:49
Классный матч подучился.
Болелы конечно у турков огонь 🔥
Варвар7
вчера в 22:37
Сарай показал - кто есть кто и сделал отрыв ещё более весомым.
Гость
