Мусаев назвал героями футболистов «Краснодара» после волевой победы

Главный тренер «Краснодара» высказался о победе своей команды над махачкалинским «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ .

«Быки» пропустили гол уже на 4-й минуте, но смогли в итоге выиграть со счётом 2:1.

Секрет в наших футболистах, они настоящие герои. Было непросто начинать эту игру, был большой брак, но настрой был хороший. Горжусь игроками, очень тяжёлая работа проделана.

Тормена? Пока он ещё не тренируется, у него есть большие ограничения. Но у нас есть неделя, надеюсь, подведём его к следующему матчу.