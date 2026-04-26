Мусаев назвал героями футболистов «Краснодара» после волевой победы

вчера, 22:48
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе своей команды над махачкалинским «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ.

«Быки» пропустили гол уже на 4-й минуте, но смогли в итоге выиграть со счётом 2:1.

Секрет в наших футболистах, они настоящие герои. Было непросто начинать эту игру, был большой брак, но настрой был хороший. Горжусь игроками, очень тяжёлая работа проделана.

Тормена? Пока он ещё не тренируется, у него есть большие ограничения. Но у нас есть неделя, надеюсь, подведём его к следующему матчу.

Capral
сегодня в 00:25
Всё понятно. Ничего другого не ждал и рад что не ошибся в тебе. Еще смеешь других критиковать.
25процентный клоун
сегодня в 00:12
Толя, чемпионский характер только у Челлестини, который не хочет писать по собственномужеланию и ждёт неустойку.
25процентный клоун
сегодня в 00:01
А к чему это? Я искренне восхищался Локо в моменте. Как и сейчас искренне презираю быков за деревенский футбол.
Локо потерял Баринова, и ведь ни один из местных не переоценит его важность в раздевалке и формировании атмосферы.
ABir
вчера в 23:58
Везет Краснодару, особенно со Спартаком с сомнительным пенальти. А без него шансов вообще не было.
Capral
вчера в 23:29
Помню, как Яша, после нескольких туров и лидерства Локомотива перживал и завидовал болельщикам Локо, что, вот, Локо идет к чемпионству, а у Спартака ничего не получается и тп. Но я сказал Яше- не переживай, Локо чемпионом не будет- ни тренер, ни состав- не чемпионские.

Помнишь, Яша?))) А ты говоришь, прогнозисты...)))
25процентный клоун
вчера в 23:19
Героев мы видим в левом удалении Педро и левых пенальти. Но главный герой Крамнодара - полное отсутствие игиы, только результат
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:15
С подстраховкой пенальти.
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:07, ред.
Быки вытягивают 4-й матч подряд. Проигрывая по ходу игры не уступили Зениту. Потом Балтике, Потом Спартаку и наконец Махачкале. Это чемпионский характер!
particular
вчера в 23:06, ред.
Героизм часто становится следствием чьих-то недоработок или ошибок... Этот матч не исключение, - т.ч. вместо пряника был бы уместен кнут...
Гость
