Семак назвал трудовой победу «Зенита» над «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» подвёл итоги победного для команды из Санкт-Петербурга матча с «Ахматом» (2:0) в рамках 27-го тура РПЛ .

Трудовая победа, сделали, что должны были. Недовольны концовкой с точки зрения того, как мы встречали атаки соперника, низко опустились, нужно играть активнее от начала и до конца.

Кондаков? Оцениваю его игру хорошо. Конечно, подустал в концовке, стало больше брака. Но в целом действует очень полезно, демонстрирует большой объём, он может себе занести себе в актив этот матч.