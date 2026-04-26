Семак назвал трудовой победу «Зенита» над «Ахматом»

вчера, 23:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги победного для команды из Санкт-Петербурга матча с «Ахматом» (2:0) в рамках 27-го тура РПЛ.

Трудовая победа, сделали, что должны были. Недовольны концовкой с точки зрения того, как мы встречали атаки соперника, низко опустились, нужно играть активнее от начала и до конца.

Кондаков? Оцениваю его игру хорошо. Конечно, подустал в концовке, стало больше брака. Но в целом действует очень полезно, демонстрирует большой объём, он может себе занести себе в актив этот матч.

particular
вчера в 23:10
От таких побед, обычно, пупок не развязывается :)
Capral
вчера в 23:08
Лжец и лицемер.
Гость
