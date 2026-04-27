Неймар без объяснения причин пропустил тренировку «Сантоса»

сегодня, 08:19

Нападающий «Сантоса» Неймар не прибыл на запланированное занятие команды в воскресенье.

В этот день на базе тренировались футболисты, не участвовавшие в гостевом матче 13-го тура чемпионата Бразилии против «Баии» (2:2).

По информации источника, форвард не предупредил клуб о своем отсутствии. Руководство «Сантоса» уже связалось с игроком и его окружением для прояснения ситуации.

Пропуск тренировки произошел в преддверии важного матча Копа Судамерикана против «Сан-Лоренсо», который состоится 29 апреля.

Перевод с espn.com.br Фото: Сайт goal
shur
shur
сегодня в 09:24, ред.
.....Я Йагупоп 92, повеливаю........!!!!!!!!!!! "Не хочу тренироваться, хочу
вечно тусоваться!!!"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:13
Что творят эти "звёзды". Типа, вдруг завтра в*йна, а я уставший...
byuyfqh88fe7
byuyfqh88fe7
сегодня в 09:05
Он же звезда, кто ж его накажет!?
lotsman
lotsman
сегодня в 09:02
Загулял. Голова тяжёлая с утра, вот и не пошёл.)
112910415
112910415
сегодня в 08:57
не успел придумать )
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:55
Проспал.Снилась сборная Бразилии.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:39
Готовится к ЧМ по особому графику)) Сантос должен понимать это
