Неймар без объяснения причин пропустил тренировку «Сантоса»

Нападающий «Сантоса» Неймар не прибыл на запланированное занятие команды в воскресенье.
В этот день на базе тренировались футболисты, не участвовавшие в гостевом матче 13-го тура чемпионата Бразилии против «Баии» (2:2).
По информации источника, форвард не предупредил клуб о своем отсутствии. Руководство «Сантоса» уже связалось с игроком и его окружением для прояснения ситуации.
Пропуск тренировки произошел в преддверии важного матча Копа Судамерикана против «Сан-Лоренсо», который состоится 29 апреля.
