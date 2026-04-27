Неймар без объяснения причин пропустил тренировку «Сантоса»

Нападающий «Сантоса» не прибыл на запланированное занятие команды в воскресенье.

В этот день на базе тренировались футболисты, не участвовавшие в гостевом матче 13-го тура чемпионата Бразилии против «Баии» (2:2).

По информации источника, форвард не предупредил клуб о своем отсутствии. Руководство «Сантоса» уже связалось с игроком и его окружением для прояснения ситуации.

Пропуск тренировки произошел в преддверии важного матча Копа Судамерикана против «Сан-Лоренсо», который состоится 29 апреля.