Мбаппе выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не примет участия в оставшихся матчах сезона-2025/2026.
По информации источника, медицинское обследование выявило у игрока более серьезное повреждение, чем предполагалось ранее. Ожидается, что официальное заявление клуба последует 27 апреля.
Травма была получена в матче 32-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:1). На 81-й минуте встречи французский форвард был заменен из-за проблем с подколенным сухожилием левой ноги.
теперь посмотрим, что выдаст Реал без черепашки.
...Зато известным снайпером Он стал!
Когда пришёл играть в "Реал"....!
Хотя мячи его особо не спасли!
Решил больничный взять,
Ошибки,промахи свои Он замести!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!