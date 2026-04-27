Испания. Примера 2025/2026

Мбаппе выбыл до конца сезона из-за травмы

сегодня, 09:03
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не примет участия в оставшихся матчах сезона-2025/2026.

По информации источника, медицинское обследование выявило у игрока более серьезное повреждение, чем предполагалось ранее. Ожидается, что официальное заявление клуба последует 27 апреля.

Травма была получена в матче 32-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:1). На 81-й минуте встречи французский форвард был заменен из-за проблем с подколенным сухожилием левой ноги.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:38
90% из 100 считают, что Мбаппе разрушает победоносную команду Реал Мадрид.
теперь посмотрим, что выдаст Реал без черепашки.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 12:30
Ямаль Ламин подал пример и понеслась: звёзды начали беречь себя к ЧМ.
chromage
chromage
сегодня в 12:25
Что бы Реалу обойти Барселону надо чтобы из 5 оставшихся матчей она проиграла 4, а Реал выиграл минимум 4. Примерно так. Конечно вероятность такого события крайне низкая. )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:30
Пожелаю Киле скорейшего выздоровления.
w8r9msc3ea28
w8r9msc3ea28
сегодня в 09:25
Главное чтобы восстановился к ЧМ
shur
shur
сегодня в 09:18
...ребятушки, конечно здоровья Мбаппе, мы ,сливочные болелы, в конце концов - не звери!!!
shur
shur
сегодня в 09:17, ред.
....почему Ла Лигу не взяли, Лигу Чемпионов ?! У меня алиби, Я на больничном......!!!
...Зато известным снайпером Он стал!
Когда пришёл играть в "Реал"....!
Хотя мячи его особо не спасли!
Решил больничный взять,
Ошибки,промахи свои Он замести!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mer26a3vaswf
mer26a3vaswf
сегодня в 09:06
Скорее всего просто перестраховывается, что бы не пропустить чемпионат мира.
2p3hnk6bqkge
2p3hnk6bqkge
сегодня в 09:04
На чемпионат мира он все же поедет.
