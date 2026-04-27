Матч «Интер» — «Верона» попал под следствие по делу Джанлуки Рокки

Миланская прокуратура начала расследование обстоятельств матча Серии А между «Интером» и «Вероной», состоявшегося в январе 2024 года.
По данным источника, под следствием оказался глава судейского корпуса (CANN) Джанлука Рокки. Его подозревают в «спортивном мошенничестве» и возможном влиянии на работу системы VAR.
Следствие сосредоточено на эпизоде с участием защитника «нерадзурри» Алессандро Бастони, который ударил локтем игрока «Вероны» Ондрея Дуду (ныне выступающего за саудовский «Аль-Иттифак»). Несмотря на серьезность нарушения, арбитры VAR не инициировали видеопросмотр, а последовавшая за этим атака «Интера» завершилась победным голом.
По версии прокуратуры, Рокки мог способствовать назначению на матчи миланского клуба «лояльных» арбитров.