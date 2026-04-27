Матч «Интер» — «Верона» попал под следствие по делу Джанлуки Рокки

Миланская прокуратура начала расследование обстоятельств матча Серии А между «Интером» и «Вероной», состоявшегося в январе 2024 года.

По данным источника, под следствием оказался глава судейского корпуса (CANN) . Его подозревают в «спортивном мошенничестве» и возможном влиянии на работу системы VAR .

Следствие сосредоточено на эпизоде с участием защитника «нерадзурри» , который ударил локтем игрока «Вероны» (ныне выступающего за саудовский «Аль-Иттифак»). Несмотря на серьезность нарушения, арбитры VAR не инициировали видеопросмотр, а последовавшая за этим атака «Интера» завершилась победным голом.

По версии прокуратуры, Рокки мог способствовать назначению на матчи миланского клуба «лояльных» арбитров.