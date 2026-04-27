Италия. Серия А 2025/2026

Матч «Интер» — «Верона» попал под следствие по делу Джанлуки Рокки

сегодня, 09:13
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

Миланская прокуратура начала расследование обстоятельств матча Серии А между «Интером» и «Вероной», состоявшегося в январе 2024 года.

По данным источника, под следствием оказался глава судейского корпуса (CANN) Джанлука Рокки. Его подозревают в «спортивном мошенничестве» и возможном влиянии на работу системы VAR.

Следствие сосредоточено на эпизоде с участием защитника «нерадзурри» Алессандро Бастони, который ударил локтем игрока «Вероны» Ондрея Дуду (ныне выступающего за саудовский «Аль-Иттифак»). Несмотря на серьезность нарушения, арбитры VAR не инициировали видеопросмотр, а последовавшая за этим атака «Интера» завершилась победным голом.

По версии прокуратуры, Рокки мог способствовать назначению на матчи миланского клуба «лояльных» арбитров.

lazzioll
сегодня в 11:14
оооо, если такие моменты начнут поднимать - то это вообще беда будет для многих клубов. сколько такого было - нецелевое использование или намеренное неиспользование ВАР - да тут полстраны посадить можно))
Водолей Сергеев
сегодня в 09:43
Глубоко копают ребята - начало 24 года....Спрут-Мафия
Варвар7
сегодня в 09:17
"А последовавшая за этим атака «Интера» " - Тут впору говорить пошла атака на Интер...)
