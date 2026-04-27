Салах пропустит остаток сезона из-за разрыва подколенного сухожилия

1777271034

сегодня, 09:23

Вингер «Ливерпуля» больше не выйдет на поле в текущем розыгрыше АПЛ .

Как сообщил директор сборной Египта Ибрагим Хасан, у 33-летнего футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия. Повреждение было получено в матче против «Кристал Пэлас» (3:1).