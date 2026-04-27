Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Салах пропустит остаток сезона из-за разрыва подколенного сухожилия

сегодня, 09:23
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах больше не выйдет на поле в текущем розыгрыше АПЛ.

Как сообщил директор сборной Египта Ибрагим Хасан, у 33-летнего футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия. Повреждение было получено в матче против «Кристал Пэлас» (3:1).

Сообщается, что восстановление займет около четырех недель. Несмотря на серьезность травмы, в египетской федерации рассчитывают на возвращение капитана к ЧМ-2026, который стартует 11 июня.

Все комментарии
memphis
сегодня в 12:00
Чтобы не играть с Карпиным?)))
shur
сегодня в 09:28, ред.
....Телеграмма Карпину в офис! "Георгич, египетская Сила, отбой на
подготовку усиленную, Царь болен!!!"
PS.....да не Мостовой , а Мо ..............!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 