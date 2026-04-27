Салах пропустит остаток сезона из-за разрыва подколенного сухожилия

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах больше не выйдет на поле в текущем розыгрыше АПЛ.
Как сообщил директор сборной Египта Ибрагим Хасан, у 33-летнего футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия. Повреждение было получено в матче против «Кристал Пэлас» (3:1).
Сообщается, что восстановление займет около четырех недель. Несмотря на серьезность травмы, в египетской федерации рассчитывают на возвращение капитана к ЧМ-2026, который стартует 11 июня.
подготовку усиленную, Царь болен!!!"
PS.....да не Мостовой , а Мо ..............!