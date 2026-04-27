Заграница: тренерские слухи — Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Джеррард может возглавить «Бернли» после вылета клуба в Чемпионшип

сегодня, 09:44

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на должность главного тренера «Бернли». Интерес к специалисту возник на фоне досрочного вылета команды из АПЛ по итогам текущего сезона.

Сообщается, что 45-летний Джеррард выразил готовность вернуться к профессиональной деятельности в Англии. Последним местом работы тренера был саудовский клуб «Аль-Иттифак», который он покинул в январе 2025 года.

Помимо Джеррарда, в шорт-лист претендентов входит Крейг Беллами, ранее входивший в тренерский штаб Венсана Компани.

nns4u5jf8na8
сегодня в 10:10
Ну что, пусть у него все получится....
shur
сегодня в 09:47
....Своих не бросаем, Стив ты никогда не будешь один!!!
Гость
