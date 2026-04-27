Хави Симонс пропустит чемпионат мира из-за травмы

Хавбек сборной Нидерландов и «Тоттенхэма» в соцсетях сообщил, что не примет участия в чемпионате мира 2026 года.

Сегодня я на собственном опыте ощутил, насколько жестокой бывает жизнь. Мой сезон оборвался в один миг, и мне до сих пор трудно в это поверить. Мое сердце разбито, ведь в происходящем нет никакой справедливости. Единственное, чего я желал — это сражаться за клуб, но теперь эта возможность ускользнула от меня вместе с мечтой о чемпионате мира. Шанс представить свою страну этим летом просто испарился. Мне нужно время, чтобы принять этот удар, но я обещаю оставаться надежной опорой для своих партнеров. Уверен, мы вместе преодолеем эти трудности Начинается мой путь к восстановлению. Опираясь на веру и внутреннюю стойкость, я буду считать дни до возвращения в игру. Прошу вас набраться терпения. COYS.