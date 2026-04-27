Хави Симонс пропустит чемпионат мира из-за травмы

сегодня, 09:55

Хавбек сборной Нидерландов и «Тоттенхэма» Хави Симонс в соцсетях сообщил, что не примет участия в чемпионате мира 2026 года.

Сегодня я на собственном опыте ощутил, насколько жестокой бывает жизнь. Мой сезон оборвался в один миг, и мне до сих пор трудно в это поверить. Мое сердце разбито, ведь в происходящем нет никакой справедливости. Единственное, чего я желал — это сражаться за клуб, но теперь эта возможность ускользнула от меня вместе с мечтой о чемпионате мира. Шанс представить свою страну этим летом просто испарился. Мне нужно время, чтобы принять этот удар, но я обещаю оставаться надежной опорой для своих партнеров. Уверен, мы вместе преодолеем эти трудности Начинается мой путь к восстановлению. Опираясь на веру и внутреннюю стойкость, я буду считать дни до возвращения в игру. Прошу вас набраться терпения. COYS.

пират Елизаветы
сегодня в 10:50
Теряем лучших игроков. А клубный футбол ещё не завершён))
112910415
сегодня в 10:50
печаль невыносимая ...
Nifan
сегодня в 10:44
Жаль парня, надеюсь восстановится и вернётся ещё лучше.
Bad Listener
сегодня в 10:35, ред.
Да уж, жаль парня, но жизнь не справедлива, это факт, хотя мы никогда не узнаем что бы было если бы, каждое событие как бы оно мне не нравилось возможно лучшее что могло произойти со мной, но я со своей колокольни этого не вижу, вот это как бы и есть опираться на веру и внутреннюю стойкость, так что терпения надо набраться самому Хави
VeniaminS
сегодня в 10:32
Хорошего лечения и здоровья !
Romeo 777
сегодня в 10:09
Травмы посыпались под конец сезона…
ksmd662w72eq
сегодня в 10:09
Дай Бог чтобы попал на следующий ЧМ...
