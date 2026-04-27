Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Грилиш заснул в нетрезвом виде на крыше бара в Манчестере

сегодня, 10:06

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш, выступающий на правах аренды за «Эвертон», вновь привлек внимание СМИ в связи с нарушением режима.

По информации источника, футболист был замечен в одном из баров на крыше в Манчестере, где в разгар отдыха заснул прямо за столом.

Очевидцы сообщают, что друзья тщетно пытались привести игрока в чувство, а причиной инцидента стало чрезмерное употребление алкоголя.

В настоящий момент Грилиш проходит курс реабилитации после перенесенного хирургического вмешательства. Существует высокая вероятность того, что Грилиш не сможет выйти на поле до конца текущего сезона.

lazzioll
сегодня в 11:12
утречко еще на улице, а Джек уже вхлам)) нормально. у меня тоже был такой период в жизни. в нем я наверное и был по настоящему свободен))
Bad Listener
сегодня в 10:50, ред.
А есть вообще какое то в меру употребление алкоголя? Попытки убежать от своих тяжёлых чувств и проблем это всегда чрезмерно, но к сожалению незрелость, тяжёлые детские психологические травмы и неумение справляться с чувствами часто толкают людей на эти чрезмерные крайние меры, сочувствую парню, желаю скорейшего дна чтобы занялся уже своими личностными проблемами
112910415
сегодня в 10:47
это уже не исправить ! (
shur
сегодня в 10:29
....для меня один из талантливых игроков (в прошлом!!!) полностью нераскрывший свой дар из-за................! Не подкалывайте,не отвечу!
shur
сегодня в 10:27, ред.
...В финале Кубка не играть, вот и накидался Джек! Нет на него
управы, к сожалению, склонен к (одна из вредных привычек!!!)...увы!
25процентный клоун
сегодня в 10:22, ред.
Здоровья парню, вот кого будет не хватать на ЧМ
Вещий
сегодня в 10:11
Утомился он... вот и заснул....
Гость
