Грилиш заснул в нетрезвом виде на крыше бара в Манчестере

1777273575

сегодня, 10:06

Полузащитник «Манчестер Сити» , выступающий на правах аренды за «Эвертон», вновь привлек внимание СМИ в связи с нарушением режима.

По информации источника, футболист был замечен в одном из баров на крыше в Манчестере, где в разгар отдыха заснул прямо за столом.

Очевидцы сообщают, что друзья тщетно пытались привести игрока в чувство, а причиной инцидента стало чрезмерное употребление алкоголя.

В настоящий момент Грилиш проходит курс реабилитации после перенесенного хирургического вмешательства. Существует высокая вероятность того, что Грилиш не сможет выйти на поле до конца текущего сезона.